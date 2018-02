A téli sportolást és a szurkolást népszerűsítette a Ficsak Dunakeszin

A február 9-én kezdődő téli olimpián résztvevő magyar sportolóknak történő szurkolást és a téli sportolást népszerűsítő rendezvényt szervezett a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) szombaton, Dunakeszin.

A „Szurkoljunk és sportoljunk együtt télen is” program keretében megtartott jégmajálison a Ficsak alapítója, Király Nóra (Fidesz-KDNP), újbudai önkormányzati képviselő elmondta, hogy két évvel ezelőtt álmodták meg a „Nem vagyunk mi kispályások” brandet, hogy nemzetközi sporteseményeken, a magyar sportolókért együtt szurkolásra buzdítsák az embereket.

Hozzátette, hogy ez a 2016-os Futball Európa Bajnokságon be is vált, tavaly pedig a vizes világbajnokságon szurkoltak a magyar versenyzőknek. Idén a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) kereste meg őket, hogy buzdítsák a februári téli olimpián induló sportolókat.

A Dunakeszi Városi Sportegyesület jégkorong bemutató meccse a dunakeszi Főtéren rendezett jégmajálison 2018. február 3-án. A „Szurkoljunk és sportoljunk együtt télen is” program keretében megtartott rendezvényen a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) a február 9-én kezdődő téli olimpián résztvevő magyar sportolóknak történő szurkolást és a téli sportolást népszerűsítette.

MTI Fotó: Mohai Balázs

Király Nóra elmondta, hogy szervezetüknek fontos a családok testmozgásra történő buzdítása, még ilyenkor télen is, ezért szervezték Dunakeszire a jégmajálist, amely a szurkolás mellett a mozgás fontosságát hivatott népszerűsíteni.

Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, hogy Dunakeszi lakossága mára már 45 ezer fő fölött van és majdnem 6 ezer gyermek él itt, ezért fontos, hogy a város életében főszerepet kapjanak mind a családok, mind a gyermekek.

Az államtitkár elmondta: sokat tettek azért, hogy a város minél családbarátabb legyen: több óvodát, bölcsedét felújítottak és felépítettek egy európai szintű, új, 24 tantermes iskolát,valamint egy új uszodával is gazdagodott a település. Hozzátette, hogy a tervek között szerepel egy új sportcsarnok építése is.

Dióssi Csaba (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, hogy korábban a futball Európa-bajnokságon is együtt szurkoltak a város főterén, s most a téli olimpián is ugyanezt fogják tenni.