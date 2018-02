Egyszer így, másszor úgy vélekedik az ellenzék a határkerítésről

Nem csak egy élő tévéinterjúban mondta el, hanem az interneten is leírta Vona Gábor 2015 augusztusában, a bevándorlási válság csúcspontján, hogy mit gondol a határkerítésről. Azt írta a Jobbik elnöke, hogy „mire a híres kerítés teljesen megépül, megállítani senkit nem fog”. Még azt is hozzátette, hogy az „egész teljesen értelmetlen”. A Jobbik továbbra is kitart amellett, hogy a kerítést valójában ők találták ki és hazugság, hogy a többi ellenzéki párttal együtt le akarják bontani.