Kiszelly: Az ellenzék egymás rovására politizál

Kezd felpörögni a kampány, alig több mint két hónap van hátra a választásokig. Az ellenzéki oldalon még mindig az esetleges összefogás, a koordináció a fő téma, a kormánypártok meg plakát és telefonos kampányt indítottak.

Az ellenzék támogatottsága nem növekszik, hanem stagnál vagy csökken – mondta Kiszelly Zoltán politológus. Hozzátette, még a 2014-es választásokhoz képest is. A legdrasztikusabb csökkenést az MSZP tudhatja magáénak, még a 10 százalék is nehezen elérhető cél lehet számukra, ha a Párbeszéddel közösen indulnak – magyarázta az M1 Ma este című műsorában.



Az ellenzék egymás rovására tud csupán erősödni és politizálni. Felhívta arra is a figyelmet, hogy papíron hiába adná ki az ellenzék és a Jobbik szavazó tábora a Fideszét, ez a valóságban nem így adódik össze. Friss kutatások adatai szerint a Jobbik-szavazó nem szavazna át az LMP-re és fordítva – magyarázta. Az egymás javára történő visszalépések jelenleg szimbolikus helyeken történnek – fűzte hozzá.

Az MSZP és a DK által kötött megállapodás értelmében a szocialisták 60 helyen, míg Gyurcsány Ferenc pártja 46 helyen indulnak. A listájuk ezek alapján mindenhol ott lesz, de a jelöltjük nem. Ha feltételezzük azt az automatizmust, hogy az egyéni jelölt hozza be a listára is a szavazatot, akkor a maradék helyeket nagyon meg kell őrizniük, hiszen csak így tudnák a töredékszavazatokat is besöpörni – szögezte le.

Megjegyezte azt is a kisebb ellenzéki pártok kapcsán, hogy amennyiben mind a 106 helyen indulnak, de csupán 1 százalékot érnek el, már nem kell visszafizetni a kampánytámogatást és a következő négy évre is jogosultak az állami pártfinanszírozásra.