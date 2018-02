Átadták az agrárgazdasági kamara karcagi szolgáltatóközpontját

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Karcagon nyitotta meg hatodik NAK Szolgáltató Központját, a falugazdászi körzetközponttal egy fedél alatt többek között tájékoztatási, tanácsadási szolgáltatásokat is nyújtanak a gazdálkodóknak, vállalkozásoknak, külső szakmai partnerek bevonásával. A kamara további szolgáltatóközpontokat nyit.

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter pénteken, a helyszínen köszöntőjében elmondta: korunkban elengedhetetlen a szolgáltatóközpont, nélkülük az Európai Unió támogatási rendszerében, illetve a magyar jogrendben sem könnyű eligazodni, hiszen a mezőgazdaság egyre komplexebb, egyre nagyobb az az információtömeg, amellyel meg kell birkózni.

Hozzátette: a szolgáltatóközpont nemcsak a mintegy nyolcszáz karcagi gazdát segíti, támogatja őket az agrártámogatások világában, a város életében is közösségi tér, ahol például programokat, konferenciákat lehet rendezni.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke az eseményen elmondta, a szolgáltatóközponti hálózatnak köszönhetően – bármilyen is lesz az európai uniós források elérhetősége – minden gazdához, határainkon belül és túl is eljutnak az információk, és ez a magyar vidék és gazdatársadalom érdeke.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke elmondta: a kamara február elsején indította el országos szaktanácsadói hálózatát, mintegy hetven kamarai tanácsadó ingyen nyújt csoportos szaktanácsadást, az egyéni szaktanácsadást pedig a piaci ár tizedéért.

Kifejtette, a NAK országos gazdatámogató hálózata a mintegy 650 falugazdász tevékenységén alapul, az első központ Hajdúböszörményben nyílt meg, 2016 decemberében. Hozzátette, a kamara országos gazdatámogató hálózata 2014. január 1. óta mintegy 1000 milliárd forint támogatás lehívásában segített a gazdálkodóknak.