Megváltozott az ellenzéki pártok véleménye a határzárról

Ellenzéki politikusok időközben megváltoztatták véleményüket a a magyar határzárról, néhányan visszakoztak a szavazatok megszerzésének reményében.

Sorra kerülnek elő azok a nyilatkozatok, amelyekben a határkerítés ellen foglalnak állást az ellenzéki pártok. Az MSZP-s Ujhelyi István egy korábbi fotón éppen egy sárga drótvágóval látható. Ehhez hasonló szerszám van a Fidesz-plakátokon is az ellenzéki politikusok kezében.

Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő szimbolikusan drótvágót ragadott egy 2014-es pártértekezleten. A magyar határzár felépülése után azonban már ennek a használatára buzdított. Nyílt levelében azt írta: Úgy látszik, mára nemcsak jelképesen jött el az ideje a hidegvágónak.

Forrás: Fidesz

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára hivatalos közösségi oldalán tett közzé egy képet Ujhelyi István szocialista képviselőről, amin egy kerítésvágó látható. Dömötör Csaba azt írta, szerinte Ujhelyi azt kérte a szocialisták akkori elnökétől, hogy bontsák le együtt a határkerítést.

Ujhelyi István reagált Dömötör Csaba bejegyzésére. A szocialista politikus szerint a fotó még a 2014-es MSZP pártértekezleten készült, amikor szó sem volt még a fizikai határzárról. Szerinte ő az ideológiai vasfüggöny szimbolikus lebontásáról beszélt.

Dömötör Csaba szerint azonban Ujhelyi István megpróbálja meg nem történtté tenni, hogy egy 2015-ös állásfoglalásában a határvédelmi kerítés lebontása mellett érvelt. Közleményében az államtitkár arra hívja fel a figyelmet, hogy a fotó készülte után 2015. június 21-én Ujhelyi István egy olyan nyílt levelet illusztrált a képpel, amelyben a következőket írja: „Hogy egy négyméteres drótkerítés – legalább Magyarország vonatkozásában – megoldja a problémát? Épp ellenkezőleg, gellert ad neki.” Dömötör Csaba hozzátette: ha a szocialistáknak lehetőségük lenne rá, most is azonnal lebontanák a határzárat.

Változtak a vélemények

Az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltje, Botka László is a kerítés lebontásáról beszélt. Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő pedig egyenesen röhejesnek tartotta a határkerítést.

Az MSZP miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely a migrációs hullám közepén vasfüggönynek nevezte a kerítést. Ráadásul az építés leállítását, később pedig a határzár feloldását is követelte.

Szerdán már tagadta, hogy korábban a határzár ellen lettek volna. Karácsony Gergely hozzátette: azért változott a véleményük, mert a kerítés azóta felépült, és kellenek a szavazatok.

„Sok magyar választópolgár úgy érzi, hogy ettől van biztonságban. Márpedig az ő szavazatuk, az ő lelkük, az ő biztonságérzetük számunkra fontosak” – mondta Karácsony Gergely.

Ujhelyi István is azt mondja: álljon a kerítés, bár ő azt nem tartja jelentősnek. „Javaslom mindenkinek azt a kis térképet megtekinteni, ami azt mutatja, hogy az úgynevezett kerítés, amely Európát megvédi, az az európai hosszú határszakaszból hány kilométernek, a térképen néhány milliméternyinek a kis kerítésszakaszát érinti” – mondta az EP-képviselő.

A Magyarország déli határát védő kerítés 175 kilométer hosszú. Megépítése előtt voltak olyan napok, hogy tízezren jöttek át illegálisan a zöldhatáron. A határzár megépítése előtt pedig csaknem 400 ezren haladtak át illegálisan Magyarországon.

Vona most már támogatja a kerítést

„A kerítés egy hatalmas bukás, amely alkalmatlan Magyarország megvédésére” – ezt mondta a Jobbik elnöke az Echo tévének még 2015 nyarán. Vona Gábor nem sokkal azután nyilatkozott így, hogy a magyar kormány úgy döntött: az illegális migráció megállítására határkerítést épít a déli határon.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke azt mondta: Azt gondolom, hogy a kormány bevándorláspolitikájának a bukása történt meg. A kerítés még föl sem épült, de már nyilvánvalóvá vált, hogy alkalmatlan Magyarország megvédésére.

Vona Gábor szerdán az ATV műsorában tagadta, hogy valaha is azt mondta volna, hogy le kell bontani a kerítést. A pártelnök úgy emlékezik, hogy a Jobbik javasolta először a kerítés megépítését. Sőt azt is, hogy ha kell, más szakaszokon is épüljön határzár.

„Én elmondtam már többször azt is, hogyha a helyzet úgy hozza, vagy az ország álláspontja megkívánja, akkor más határszakaszokon is szükség lehet a kerítés felépítésére” – fogalmazott a pártelnök.

Az MTI-nek a politikus úgy fogalmazott: a kerítés szerinte csupán egy kommunikációs blöff, hiszen átjárható, átvágható, megkerülhető, ezért illúzió azt gondolni, hogy sikeres lehet.

A Jobbik most mégis úgy gondolja, hogy hazug a Fidesz plakátja, amelyen Vona Gábor ellenzéki listavezetőkkel és Soros Györggyel közösen szerepel, úgy, mint akik együtt bontanák le a határzárat. A Jobbik ezért úgy döntött: pert indít.

Kampányfogás lehet a Jobbik reakciója

A M1-nek nyilatkozó politikai elemző szerint a Jobbik reakciója mindössze kampányfogás.

Boros Bánk Levente a Médianéző politológusa elmondta, ez egy politikai reakció, a tagadás egy formája a Jobbik részéről és az is irreleváns ebből a szempontból, hogy a bíróság mit fog kimondani. Két politikai állítás áll egymással szemben Vona Gábor pedig korábban azt mondta, hogy 1300 migránst akár be is lehetne telepíteni az országba, ezt lehet úgy interpretálni, hogy gyakorlatilag a kerítés felesleges és lényegtelen – fogalmazott a szakértő.

Közben úgy tűnik, egy valami azért mégis tetszik Vona Gábornak a Fidesz új plakátján. Az ATV műsorában az elnök azt mondta: „Karácsony Gergelyt, Gyurcsány Ferencet vagy Szél Bernadettet szerintem alulöltöztették a miniszterelnök-jelölti pozícióhoz. Rám legalább öltöny és nyakkendő került, úgyhogy ilyen értelemben ez rendben van.

Vona Gábor saját külsejével tehát elégedett. Azt pedig egyáltalán nem kifogásolta, hogy miért ő került Soros György mellé és azt sem, hogy miért van drótvágó a kezében.