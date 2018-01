Régóta erős az iráni szál Vonáéknál

A Jobbik és a teheráni vezetés között régóta szoros kapcsolat áll fenn. A párt parlamentbe jutását követően egy iráni üzleti delegáció látogatott a jobbikos vezetésű kelet-magyarországi településekre. Vona korábban választási megfigyelőket is kért Mahmúd Ahmedinezsádtól.

A Jobbik elnöke a 2009-es EP-választásokra egyenesen Mahmúd Ahmedinezsád akkori iráni elnöktől kért választási megfigyelőket. A Jobbik parlamenti pártként több gesztussal és megnyilatkozással is védte Irán geopolitikai érdekeit az elmúlt években. A párt már kezdetektől elutasította a perzsa állammal szemben bevezetett nemzetközi szankciókat. 2011. december 2-án pedig „háborúellenes béketüntetés” keretében nyíltan tiltakoztak az akkoriban Iránt sújtó szankciók ellen, amelyet Magyarország, az EU tagjaként szintén támogatott. A tüntetésen több jobbikos képviselő mellett Gyöngyösi Márton is felszólalt, a parlament magyar–iráni baráti csoportjának elnökeként.

Ugyancsak 2011-ben többfős iráni üzleti delegáció érkezett Magyarországra. A résztvevők felkeresték a jobbikos vezetésű Tiszavasvárit és Gyöngyöspatát, ahol ekkoriban szintén jobbikos volt a polgármester. A két kisebb település hamarosan testvérvárosi megállapodást kötött az iráni Ardabillal, valamint a síita szakrális központnak számító Kum városával.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje. MTI Fotó: Kovács Attila

A Hetek korábban arról cikkezett egy magyar elemzőintézet kutatásaira hivatkozva, hogy az iráni vezetés számára a Jobbik az európai politikába való belépés egyik lehetőségét jelenti, míg a Vona Gábor vezette párt elsősorban a nemzetközi súlyát és elfogadottságát igyekezett erősíteni a perzsa állammal, valamint a törökökkel és az oroszokkal ápolt kapcsolatain keresztül.

Vona már 2003 februárjában is igyekezett nemzetközi kapcsolatokra szert tenni, amikor látogatást tett Jemenben, a véreskezű iraki diktátor, Szaddam Husszein által is pénzelt párt kongresszusán. A rendezvényen gyújtó hatású beszédet mondott ismét csak kihangsúlyozva az iszlám melletti elkötelezettségét. A pártkongresszusra a budapesti palesztin nagykövetség egyik munkatársának meghívására érkezett.

Török kapcsolatait is igyekezett erősíteni

Vona Gábor 2013. őszi törökországi útja során megdöbbenésére az iszlámot az „emberiség utolsó reményének” nevezte a „globalizáció és liberalizmus sötétségében”. A múlt héten napvilágra került több olyan felvétel is, amelyben Vona gyakorlatilag hitet tesz Allah mellett és arról beszél, hogy az emberiség utolsó reménysége az iszlám.

A Mandiner által publikált videón Vona Gábor Allahot dicsőítette török fiatalok előtt. A Jobbik elnöke a következőket mondja:„Mi Attila unokái vagyunk, akiknek elve az igazság, akik bátran ellenállnak a rossznak, és senkitől nem félnek, csakis Allahtól.” Felszólalását üdvrivalgással fogadta a közönség.

A hétvégén arról számolt be portálunk, hogy Vona Gábor „Született augusztus 20-án” című önéletrajzi könyvében az iszlámot az utolsó fénysugárnak nevezi a globalizmussötétségében.

Nemrég arra is fény derült, hogy egy törökországi rendezvényen a Jobbik elnökét éltették a híres Szürke Farkasok tagjai. A ’60-as évek végén alakult török ultranacionalista szervezet véres támadási több száz áldozatot követeltek ez idáig, és a II. János Pál pápa ellen sikertelen merényletet végrehajtó Mehmet Ali Agca is a Szürke Farkasok közé tartozott. A szervezetet több országban, így Azerbajdzsánban és Kazahsztánban is betiltottak, utóbbiban terrorszervezetként tartják nyilván.

A Jobbik vezetőjéről több olyan fotón is fellelhető a világhálón, amin a szélsőséges, török ultranacionalista szervezet jelét mutatja, kézfejével egy farkast ábrázolva.