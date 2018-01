Egyre közelebb az LMP-Jobbik együttműködés?

Látják, hogy változáson megy át a Jobbik, látják Vona Gábor párton belüli küzdelmét, és sok sikert kívánnak neki – ezt üzente az LMP szóvivője a Jobbik elnökének. Azért lehet érdekes az LMP és a Jobbik viszonya, mert az utóbbi néhány hétben több jel is arra utal, hogy közeledhet egymáshoz a két párt. A hivatalos állásfoglalás szerint a választásokon külön indulnak, de az LMP szóvivője vasárnap sem zárta ki, hogy az újfajta Jobbikkal később együttműködés jöhet létre.

Becsüli Simicska Lajost, amiért felvállalta a Fidesszel való konfliktust – erről beszélt Hadházy Ákos egy 2016-os interjúban az ATV-ben. Az LMP társelnökét a riporter azután kérdezte az üzletemberhez fűződő viszonyáról, hogy korábban az LMP-s politikus az Átlátszó blognak úgy nyilatkozott: Simicska Lajos iránti megbecsülése abból is fakad, hogy szerinte az üzletember hosszú távon tudott építkezni.



Sajtóhírek szerint politikai szövetség van kialakulóban Simicska Lajos és az LMP között. Az összekötő pedig nem más, mint Hadházy Ákos. Először az Origo írt arról, hogy az LMP társelnöke rendszeresen tárgyal Simicska Lajos fiával. Ezután Hadházy Ákos bevallotta, hogy nemcsak Simicska Ádámmal, hanem az üzletemberrel is többször találkozott.

Múlthét pénteken pedig Hadházy Ákost akkor kapták lencsevégre, amikor távozott arról a politikai rendezvényről, amelyet Simicska Lajos szervezett. Ezen az eseményen egyébként ott volt Vona Gábor is. Sokan ezt az esetet a Jobbik és az LMP közeledésének vélték.

AZ LMP szóvivője szerint ezekből az egyeztetésekből semmi sem következik. Ugyanakkor azt is mondta, hogy a Jobbikkal most már hajlandóak lennének együttműködni, a párt ugyanis sokat változott, és már nincs olyan sok radikális tagja, mint régebben.

A Magyar Idők közben arról ír: az LMP-nek egyebek mellett azért is van két társelnöke, hogy egyszerre két irányból jussanak anyagi támogatáshoz. A portál szerint: a két társelnök a pénzért cserébe egyszerre fogja kiszolgáltatni az országot a „sértett, bosszúszomjas magyar oligarchának”, vagyis Simicska Lajosnak, valamint a Soros György mögött álló globalista erőknek.

Szél Berndett korábban az egyik Soros György által is támogatott civil szervezetnél, a Menedék Migránsokat Segítő Egyesületnél volt programvezető. 2015-ben még azt is kétségbe vonta, hogy az illegális migráció egy valós probléma. És a kvótarendszer mellett érvelt. Az LMP miniszterelnök-jelöltje később többször tárgyalt Brüsszelben a Soros György nézeteit támogató politikusokkal is. Egy fotón például azzal a Vera Jurovával látható, aki hangos szószólója a migránsok befogadásának, és saját bevallása szerint is egyetért a magyar milliárdossal.

De Szél Bernadett a szintén Soros-szövetségesként számon tarott Philip Lamberts-szel, az Európai Zöldek társelnökével is egyeztetett, aki nemrég éppen az LMP meghívására érkezett Magyarországra, és aki szintén a kvóták és a bevándorlás támogatója.