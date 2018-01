Orbán Balázs: Az ellenzéknek nincs véleménye a migrációról

Ha nem figyelünk oda, akkor nagyon rövid idő alatt ismét milliós nagyságrendű harmadik országbeli állampolgár fog megjelenni Európa területén, ugyanis egyes afrikai országokban a lakosság 40-50 százaléka fontolgatja a migrációt – nyilatkozta a PestiSrácok.hu-nak a Századvég Alapítvány igazgatója, a Migrációkutató Intézet vezetője. Orbán Balázs szerint európai szinten egyáltalán nincs megoldva a migráció ügye. Ennek kapcsán felszínre került egy másik probléma is, a tagállamok szuverenitásának kérdése. Szerinte Magyarországnak – Orbán Viktor miniszterelnök külpolitikájának köszönhetően – igenis van szava ebben a konfliktusos mezőben, miközben a magyar ellenzéknek, úgy tűnik, sem mondanivalója, sem véleménye nincs a kérdésben.

Szerinte a 2015-ös migránsválság kezdete óta javarészt csak a látszat szintjén változott bármi is. A balkáni útvonal vonzáskörzetében lévők közül sokan tudnak a magyarországi kerítésről, aminek van egy jó értelemben vett elrettentő hatása: míg 2015-ben majdnem 400 ezer ember ment keresztül az országon, addig most jóval kevesebben érkeznek a déli határszakaszhoz. A magyar nézőpont tehát nem néz ki rosszul – nyilatkozta Orbán Balázs a Pestisrácok-nak, a vele készített teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

Arra a kérdésre, hogy szerinte miért indulnak útnak a bevándorlók, azt felelte, sok országban elképesztő népességrobbanás következett be, néhol a lakosság majdnem 50 százaléka 18 év alatti. A klímaváltozás is egyre szembeötlőbb, és nem elhanyagolható tényező a gazdasági kilátástalanság, illetve a politikai üldözés, vagy a fegyveres konfliktusoktól való félelem sem. Ezért nekünk sem elég csak a fegyveres konfliktusokra odafigyelni, hanem minden másra is reagálnunk kell, vélte.

Mint kifejtette, Európára a mostaninál jóval nagyobb migrációs nyomás hárul majd, s az Európai Uniónak azt kell eldöntenie, hogy erre hogyan válaszol. Ebből a szempontból zajlik egy szabad szemmel is jól látható küzdelem: vannak, akik azt mondják, hogy elégségesek azok a lépések, amik eddig születtek, míg mások úgy vélik, hogy nem elégségesek, s paradigmaváltásra van szükség – hangsúlyozta.

Orbán Balázs elmondta, a migráció kezelésének a kérdésében az ellenzéki oldalon hiányzik az előrelátás és a stratégiai gondolkodás. Az már csak a stratégiai gondolkodás hiányának a következménye, hogy a kérdésben nincs mondanivalójuk. Vagy ugyanazt tudják mondani, amit a jobboldal, vagy nem tudnak semmit sem mondani, és akkor inkább nem beszélnek erről.

Szerinte a migráció nem egy légüres térben mozgó európai probléma, hanem minden összefügg mindennel. Ebből következően, ha a migrációra nincs válasz, akkor arra sincs válasz, hogy az Unió jövőjével kapcsolatban nekünk miért fontos az, hogy szavunk legyen, miért kell az érdekegyeztetési csatornáinkat megolajozni, miért kell erősebbnek és nagyobbnak látszódnia a térségnek, különösen egy poszt-Brexit korszakban – jegyezte meg a Századvég Alapítvány igazgatója és a Migrációkutató Intézet vezetője.