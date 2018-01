Újabb önkormányzatok álltak ki a Soros-tervvel szemben

Csütörtökön újabb önkormányzatok álltak ki határozatban a Soros-tervvel és a bevándorlásszervező Soros-szervezetekkel szemben – hangzott el az M1 Híradójában.

Habis László, Eger fideszes polgármestere úgy fogalmazott: a jövőért érzett felelősség miatt tűzték napirendre a kérdést. Hozzátette, a Soros-terv megvalósítása, a betelepítést szervező irodák telepítése a vidéki városokban kifejezetten ellentétes a nemzeti érdekekkel.

Elfogadta a debreceni közgyűlés is a Soros szervezetek elutasításáról szóló határozatot. Papp László, a város polgármestere azt mondta, a nyilatkozatot figyelemfelhívásnak is szánják. A piros vonal az illegális migráció támogatása. Azok a szervezetek, amelyek ebben kívánnak szerepet vállalni, azokkal az önkormányzat semmilyen kapcsolatot nem kíván fenntartani, és a tevékenységük nem kívánatos ebben Debrecenben és erről a helyiek nagy többsége is így gondolkodik – jegyezte meg.

Nógrád megye önkormányzata is elutasította a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását és a „bevándorlásszervező irodák” létrehozását – közölte az önkormányzat elnöke. Skuczi Nándor hozzátette, a közgyűlés egyidejűleg kifejezte, hogy támogatja a kormány betelepítés megakadályozását célzó törekvéseit.

Kötelezettségünknek érezzük, hogy hazánk és kultúránk védelme, állampolgáraink, családjaink biztonsága érdekében összefogásra buzdítsuk megyénk lakosait, településeit – fogalmazott az elnök, hozzátéve, a döntést kilenc igen szavazattal hozták meg, hat képviselő nem vett részt a szavazásban.

Hasonló tartalmú határozatot szavazott meg Szolnokon, Kaposváron és Szekszárdon is a képviselőtestület.

Továbbra is próbálkoznak a migránsok

Továbbra is folyamatosan próbálkoznak az illegális bevándorlók, hogy bejussanak Magyarországra – ezt mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 műsorában. Bakondi György hozzátette, idén eddig 650 migráns kísérelte meg a magyar határ illegális átlépését, ami időarányosan az elmúlt évi folyamatokkal azonos értéknek felel meg.

Bakondi György emlékeztetetett, a migránsválság kezdete óta megerősödött az illegális és tömeges bevándorlás megakadályozásának fizikai és jogi háttere, az úgynevezett Stop Soros jogszabálycsomag pedig ezeket az akadályokat bővítené tovább.

A Stop Soros jogszabálytervezet-csomag célja Magyarország szuverenitásának védelme – mondta az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója az M1 csatornán. Kovács István kiemelte, a 21. századra a nemzetállamok szuverenitását nemcsak olyan klasszikus kihívások fenyegetik, mint a háború vagy az ügynöki tevékenység, hanem egy, a migrációt segítő globális hálózat is.

Az elemző hozzátette, a Stop Soros csomag annak a nemzeti konzultációnak a következménye, amelyen többen vettek részt, mint amennyien egy-egy választáson egy pártra szavaznak, vagyis pártpolitikán túlmutató az ügy.