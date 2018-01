Újabb fotók kerültek elő Simicska rendezvényéről

Nem foglalkozik pártok felvásárlásával – így reagált Simicska Lajos nagyvállalkozó azokra a sajtóhírekre, hogy a Jobbik után az LMP-ben is átveszi az irányítást. Az utóbbi napokban több olyan hír jelent, meg, ami erre utal. Vona Gábor, a Jobbik elnöke is elismerte, hogy pénteken ugyanazon a rendezvényen járt, ahol Hadházy Ákos, az LMP társelnöke. Azóta kiderült, hogy Simicska Lajoshoz köthető üzleti kör több meghatározó alakja is ott járt.