Origo: Titokban találkoztak Simicska Lajos bizalmasai Hadházy Ákossal

Schlecht Csaba, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Faragó Csaba, Simicska Lajos legfőbb bizalmasa titokban találkozott Hadházy Ákossal, az LMP képviselőjével és Vona Gáborral, a Jobbik elnökével – írja az Origo.hu.

A találkozóra egy dunai hajón került sor múlt pénteken késő este, a Szent István park közelében. A Ripost értesülése szerint az elsődleges téma az LMP finanszírozása, anyagi támogatása volt, de szóba került az is, hogy a Simicska Lajos médiája hogyan dolgozza majd meg a közvéleményt a párt érdekében.

Az Origo számolt be arról is, hogy Hadházy, az LMP társelnöke már hosszú ideje egyeztet Simicska Lajossal és fiával. Nem sokkal később az információt Facebook-oldalán maga is elismerte.

Mint írják, az LMP-ben korábban alig néhányan tudhattak csak arról, hogy Simicska Lajosékkal tart fent kapcsolatot Hadházy, aki a Jobbikkal való lehető legszorosabb pártszövetséget készíti elő. Az új fejlemények a tagság döntő részének egyértelműen azt jelentik, hogy az LMP feladja önállóságát, és a Jobbikhoz hasonlóan a milliárdos „kézi vezérléssel irányított politikai alakulata lesz”.

A párt korábban gyakran élesen bírálta Simicska politikai és gazdasági tevékenységét, módszereit, ráadásul eddig alapértéknek tekintették a függetlenséget.

Korábban a Ripost írta meg: összejött az LMP–Jobbik vacsora, a baloldali ellenzéki párt elnöke titokban, egy dunai étteremhajón találkozott Vona Gáborral, erről pedig fényképeket is közölt.