Csatlakozásra kérte az ellenzéki pártokat Fodor Gábor

A Magyar Liberális Párt elnöke arra kérte a többi, baloldali ellenzéki pártot, hogy csatlakozzanak ahhoz az MSZP-ből, Párbeszédből és Liberálisokból álló szövetséghez, amelynek létrehozását hétfőn jelentették be. Fodor Gábor közölte: a megállapodás technikai részleteit majd csak később dolgozzák ki.

A politikus keddi, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, a “változás szövetségének elnökei” megállapodtak abban, hogy egy közös miniszterelnök-jelölt mögé állnak, és közös listában és közös jelöltekben gondolkodnak a 2018-as parlamenti választáson.

Egy kérdésre azt felelte, minél szélesebb körű ellenzéki együttműködést szeretnének elérni, ezért várni fognak arra, hogy mások is csatlakoznak-e ehhez a szövetséghez. Ezt követően kell választ adni azokra a technikai kérdésekre, hogy pontosan hogyan is néz majd ki az összefogás, milyen lesz a lista, azon kik szerepelnek majd – tette hozzá.

Fodor Gábor úgy fogalmazott: a belső vitákat és megegyezéseket nem kell állandóan a nagyközönség előtt “lejátszani”, azokat a pártoknak kell lefolytatniuk. Kiemelte, hogy miután még várnak a további csatlakozókra, nem akarnak kész helyzetet teremteni azzal, hogy előre megmondják, hogyan fog kinézni a lista, melyik egyéni körzetben ki indul.

Az is a végén fog kiderülni, hogy ő rajta lesz-e a listán – válaszolta egy másik felvetésre. Fodor Gábor kitért pártja “Szavazz haza!” elnevezésű kampányára, amelynek során azt követelik, hogy a nyugat-európai nagyvárosokban állítsanak fel ideiglenes szavazóhelyiségeket, hogy a külföldön élő magyarok is minél könnyebben voksolhassanak.

Azt is szeretnék elérni, hogy a határon túli magyarokhoz hasonlóan a külföldön élő, de magyarországi lakcímmel rendelkező magyarok is szavazhassanak levélben. A Liberálisok az állampolgári jogok biztosához fordulnak, akitől azt kérik, hogy kezdeményezzen alkotmányossági normakontrollt az Állami Számvevőszékre vonatkozó törvényi szabályozás felett – jelentette be, jelezve: szeretnék, ha ehhez a kezdeményezésükhöz az MSZP és a Párbeszéd is csatlakozna.