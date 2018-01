Folytatódott a mozgás és a politikai taktikázás a baloldalon

Kiderült, hogy az MSZP-vel és a Párbeszéddel közösen indul a Liberális párt a választáson. Már az elmúlt napokban is lehetett ilyen híreket hallani, de mától hivatalos az információ. Arról nincs hír, hogy ez három párti lista lesz-e, aminek 15 százalékot kell teljesítenie, vagy csak kétpárti, néhány liberális beugróval. Vélhetően Karácsony Gergely vezeti majd a két vagy három párti közös listát. De még mindig nem biztos, mert megint megerősítette, hogy ha van jobb jelölt, visszalép – hangzott el az M1 Híradójában.

Közösen indul az MSZP, a Párbeszéd és a Magyar Liberális Párt – ezt írták a pártok közös közleményükben, amelyet Molnár Gyula, Karácsony Gergely és Fodor Gábor is aláírt. A nyilatkozat szerint egyetértenek abban, hogy széleskörű együttműködésre van szükség.

Az MSZP szerint ez ennyire egyszzerű lenne. Molnár Gyula szombaton a párt választmányi ülésén mutatta meg, hogyan szavazhatna mindenki egy közös szövetség listájára, amelyet miniszterelnök-jelöltként Karácsony Gergely vezet. A többi baloldali pártot ezért arra kérték, hogy csatlakozzanak az együttműködéshez.

Csakhogy eddig senki sem jelentkezett, sőt, a baloldali pártok sorra jelentik be, hogy külön indulnak. Hétfőn a Momentum jelezte, hogy külön listát ők is állítanak az MSZP-Párbeszéd ellen.

Az Együtt is magabiztos. Olyannyira, hogy a párt szombaton miniszterelnök-jelöltet is állított Szigetvári Viktor személyében. Elnökségi tagjuk, Pataki Márton hétfőn arról beszélt: annak ellenére, hogy jelenleg egy százalékon állnak, áprilisban egyedül is képesek lesznek bejutni a parlamentbe. Az MSZP-Párbeszéd-Liberálisok alkotta vegyesfelvágottba szerinte fölösleges lenne belépniük.

Az LMP még szeptember végén határozott arról, hogy nem vár senkire és Szél Bernadett lesz a miniszterelnök-jelölt.

Szombaton pedig a DK-nál is hivatalossá vált, hogy a Karácsony Gergely vezette pártszövetség ellen indulnak. Gyurcsány Ferenc maga jelentette be, hogy ő lesz a listavezető.

Közben úgy tűnik, még az MSZP-Párbeszéd és immár a Liberálisok közös miniszterelnök-jelöltje is bizonytalan. Karácsony Gergely hétfőn az újságíróknak már arról beszélt, tulajdonképpen nem is ragaszkodik a közös listához, és most már bármilyen együttműködésnek örülne. Ráadásul ezúttal is azt mondta, ha kell, végigcsinálja a kampányt, de ha lenne más jelölt, akkor visszalépne.