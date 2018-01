A Soros-terv ellen tiltakoztak magyar településvezetők

Közleményben fordult a magyar állampolgárokhoz, valamint az ország összes önkormányzatához a Megyei jogú Városok Szövetsége, amiben arra kérte az ország összes településének vezetésével megbízottakat, hogy határozatban lépjenek fel a Soros-tervvel szemben, ugyanis mint az aláírók a közleményben leszögezték, Magyarországnak biztonságos és magyar országnak kell maradnia.

A magyar emberek elsöprő többsége teljesen világossá tette: nem akarja, hogy hazánk bevándorló ország legyen – hangsúlyozták a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) Polgármesteri összefogás a bevándorlás szervező irodákkal szemben című pénteki konferenciája után kiadott közleményükben a résztvevők.

„Mi, magyar polgármesterek a kormányhoz és hazánk valamennyi önkormányzatához fordulunk annak érdekében, hogy együttes erővel, összehangoltan lépjünk fel a Soros-tervvel és a bevándorlás szervező Soros-szervezetekkel szemben, hogy megőrizzük a magyar falvak és városok, s a magyar emberek biztonságát és jövőjét!” – írták az MTI-hez eljuttatott közleményükben.

Több mint 500 városvezető vett részt a konferencián

Ennek kapcsán a sebtiben összehívott rendezvény egyik szervezője, Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában elmondta: vannak közös ügyei a településeknek, az illegális bevándorlás, ennek európai kezelése ilyen, ezért álltak ki közös nyilatkozatban a magyar kormány mellett, hogy az továbbra is megtudja teremteni a magyar települések nyugalmát, és biztonságát. Éppen ezért – tette hozzá a Fejér megyei megyeszékhely első embere – olyan települések első emberei szólaltak fel a konferencián, akik a határmentén élve többszörösen, első kézből átélték, milyen az, amikor az illegális migráció tömeges és kezelhetetlen.

Cser-Palkovics András, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) társelnöke, Székesfehérvár fideszes polgármestere beszédet mond a szervezet konferenciáján Budapesten, a Bálna Rendezvényközpontban 2018. január 12-én. A konferenciát a Polgármesteri összefogás a bevándorlásszervező irodákkal szemben címmel rendezik.MTI Fotó: Bruzák Noémi

Mint elhangzott, a konferenciát 48 órával azelőtt kezdték el szervezni, hogy egyébként megnyitották volna, de így rengetegen mentek el – ez is jelzi Cser-Palkovics szerint, hogy a téma fontos, és résztvevők magas száma is jelzi, hogy sokan így nyilvánítják ki, a kormány mögött állnak ebben a kérdésben is.

Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú város polgármestere úgy fogalmazott: a magyar városvezetők pártállástól, függetlenségtől függetlenül összefognak, ha baj van, és most úgy érzik, hogy aggodalommal kell figyelni a Brüsszelből és a magyar milliárdostól, Soros Györgytől származó híreket, ezért jöttek el a konferenciára, és kérték a magyar kormányt, hogy utasítsa el a Soros-tervet. Különösen a legutóbbi hírek alapján döbbentek meg a magyar polgármesterek – folytatta – amikor is szóba került a felső korlát nélküli betelepítés, valamint az, hogy civilszervezetek is tevékenyen vegyenek részt a betelepítésben.