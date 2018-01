Felbomlott a szövetség a DK és a MOMA között

Miközben az MSZP és a Párbeszéd úgy tűnik megegyezett a közös listáról, felbomlott egy eddig biztosnak tűnő szövetség. Bokros Lajos, a Modern Magyarországért Mozgalom elnöke a Facebook oldalán fakadt ki és azt írta: a DK becsapta őket és felmondta a választási megállapodást a közös indulásról. Szerinte a baloldalon kirekesztés és nem összefogás van. Gyurcsány Ferenc pártja szerint viszont éppen fordítva történt, a szövetséget Bokros Lajos rúgta fel – hangzott el az M1 Híradójában.

2016 őszén még az összefogásról beszélt Bokros Lajos és Gyurcsány Ferenc. Egy évvel később, 2017 szeptemberében meg is kötötte a szövetséget a DK és Bokros Lajos pártja a Moma. Gyurcsány Ferenc ezt akkor saját közösségi oldalán is megerősítette: sajátja mellé Bokros Lajos fotóját is kitette.

Több hónapos hitegetés után lehullt az álarc, és kiderült, hogy a DK elnöke nem akar megállapodni a Modern Magyarország Mozgalommal – most ezt írta közösségi oldalán Bokros Lajos. A Moma elnöke úgy folytatta: tavaly szeptemberben még Gyurcsány Ferenc sürgette a szövetséget, mostanra viszont kiderült, hogy a DK szándéka hamis volt és átverte őket.

Az egykori pénzügyminiszter szerint ennek oka az, hogy a DK megélhetési politikát folytat: a pártnak kizárólag a pénz számít és az, hogy bejusson a parlamentbe.

A DK szerint viszont nem ők, hanem Bokros Lajos pártja utasította vissza a DK közös listára vonatkozó ajánlatát. A párt szóvívője az M1-nek azt mondta: ők befutó listás helyeket és egyéni körzeteket ajánlottak Bokros Lajosnak és pártjának, ők azonban nem kértek ebből.

Bokros Lajos most azt írta, a DK és az MSZP célja nem más, mint lekaszálni a kisebb pártokat. Szerinte a két- magát nagynak képzelő baloldali párt szövetségi helyett kirekesztő politikát folytat.