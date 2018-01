Jobbik: Törvénysértő az ÁSZ határozata

A Jobbik törvénysértőnek tartja az Állami Számvevőszék (ÁSZ) határozatát és a tiltott vagyoni hozzájárulás elfogadása miatt kiszabott 331,66 millió forintos bírságot – közölte Volner János, az ellenzéki párt alelnöke hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus értékelése szerint a jogerős döntés azt mutatja, hogy Orbán Viktor meg akarja szüntetni a Jobbikot, mert retteg tőle és az elszámoltatástól. Volner János az ÁSZ-ról szóló törvényre hivatkozva azt mondta: a számvevőszék köteles lett volna véleményezni pártja 36 oldalas érvelését, de erre kísérletet sem tett. Azt sem válaszolták meg, hogy szerintük milyen módon állt elő a tiltott párttámogatás – tette hozzá.

A jobbikos politikus bírálta, hogy a határozatot nem Domokos László ÁSZ-elnök írta alá. Szerinte ez azt jelzi, hogy ő is fél a kormányváltástól és a felelősségre vonástól. Később azt is üzente neki: „ne hajtsa nyugodtan álomra a fejét”, mert morálisan és jogilag ő tartozik felelősséggel a „koncepciós eljárásért”. Az alelnök kérdésre közölte: a Jobbiknak nincs pénze a bírságra, ezért újult erővel újraindítják a gyűjtést, ami tudomása szerint jelenleg 50 millió forint körül jár. Nincs olyan tulajdonuk, amiről lemondhatnának és érdemi összeget jelentene – tette hozzá, megjegyezve: a döntés gyakorlatilag megsemmisítette őket anyagilag, kampányukra is pénzt kell gyűjteniük.

Volner János szintén kérdésre arról is beszélt: a Jobbik elnöksége következő ülésén – még a héten – dönt a bírsággal kapcsolatos lépésekről, az eddig befolyt összeget pedig arra használják fel, hogy a szakértői apparátusukat meg tudják tartani. Megkérdezték arról is, felmerült-e, hogy a Simicska Lajos cégeivel kötött plakátszerződéseket is nyilvánosságra hozzák. Azt felelte: az ÁSZ-nak küldött észrevételeket nyilvánosságra hozták, abból kiderül, hogy törvénytelen a bírság, továbbá minden releváns kérdést megválaszoltak.