Havasi Katalin: Isten óvja Vásárhelyt!

Isten óvja Vásárhelyt attól, hogy olyan polgármestere legyen, akit Molnár Gyula és Gyurcsány Ferenc támogat, azok, akik be akarták záratni a vásárhelyi kórházat – mondta el Havasi Katalin, a Fidesz helyi szervezetének elnöke annak kapcsán, hogy a város jelenlegi alpolgármestere, Hegedűs Zoltán ellen induló Márki-Zay Pétert az MSZP, a DK, és az LMP is támogatja a februári időközi polgármester választáson.

Az ellenzéki pártok összefogása kapcsán a Promenad.hu kereste meg Havasi Katalint, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Hódmezővásárhelyi Szervezetének elnökét.

Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnökének nyilatkozatát követően péntek este Varjú László, a Demokratikus Koalíció alelnöke is megerősítette a sajtónak, hogy támogatják a vásárhelyi időközi polgármesterválasztáson induló Márki-Zay Pétert. A DK alelnöke ezt a párt aznap esti értekezlete után nyilatkozta, amelyen a döntést meghozták.

Ma az LMP is közleményt adott ki, hogy csatlakozik az összefogáshoz, a Jobbik pedig annak ellenére sem válaszol a sajtó megkeresésére, hogy Márki-Zay egyértelműsítette: indulásának az volt a feltétele, hogy egyetlen ellenzéki párt se indítson saját jelöltet, amit a Jobbik láthatóan be is tart.