A korábbi jobbikos országgyűlési képviselő, Bertha Szilvia január 2-ai Facebook bejegyzésében számolt be arról, hogy félig elolvasta Havas Vonáról írt könyvét. Bertha azt írja, muszáj megszólalnia a sok ezer jobbikos család miatt, akik 2010 és 2014 között anyagi áldozatot is vállalva álltak ki a párt mellett. A volt jobbikos szerin ők ma végtelenül csalódottak és reményt vesztettek.

Szerinte az is végtelenül üres frázis, hogy Vona a „néppártosodásnak nevezett káoszt” megpróbálja a 2003-2006 közötti jobbikos politikához való visszatérésének beállítani. Bertha szerint Vona valódi célja ezzel az, hogy a „szimpla politikai árulás” jogosságát bizonygassa.

Bertha Szilvia a Jobbik országgyűlési képviselője volt a 2010-2014-es ciklusban.

Bertha különösen felháborítónak tartja, hogy Vona személyes hőstettként állítja be az „egy személyi döntésén alapuló, elképesztően diktatórikus módszerekkel, fejeket és életeket veszejtve végig vitt néppártosodást”. A volt jobbikos szerint Vona nyíltan kimondja, hogy saját személyiségbeli átalakulását, értékrendi változását akarta végig erőltetni a párton. Bertha szerint felháborító, hogy Vona arra nem gondol, hogy a Jobbik nem az ő tulajdona, „nincs joga ekkorát kockáztatni”.

Bertha felteszi a kérdést, hogy hogyan képes Vona ilyen „könnyelműen, önkényesen gazdálkodni évek és tízezrek munkájából felépített lelki-szellemi és politikai vagyonnal”. Bertha azzal zárja, hogy elolvasott még pár oldalt a könyvből, de az ott olvasottak már olyan gondolatokat váltott ki belőle, amit már „a klaviatúra sem tűrne”. Majd azt írja: „Havas prostituáltakról irt könyvet. És most is. Csak az előzőek a saját testüket adták el…” Végül a következő kérdést teszi fel: „És, ne haragudjatok, minden csalódottságotok ellenére, valami ismeretlen okból még mindig kitartó jobbikosok…Mire számítotok mindezek után?”

Elmérgesedett viszony vezetett a szakításhoz

Az ATV korábbi értesülései szerint Bertha Szilvia egy Volner Jánossal elmérgesedett konfliktus miatt került a Jobbik listájának huszonötödik helyére, és így végül nem juthatott mandátumhoz 2014-ben az országgyűlésben.

Bertha önéletrajzában így ír erről: „A 2014-es országgyűlési képviselő választást megelőző kampányban az érlelődő döntésem ellenére még becsülettel helytálltam, de a választások után már nem fogadtam el a nekem felajánlott politikai állást, hanem pártpolitikától független, szakmai irányba indultam el.”

Szakítását a Jobbikkal nem kívánta bővebben kommentálni az ATV-nek 2015-ben, annyit azonban elárult, hogy a Vona Gábor által neki felajánlott terület nem tett volna lehetővé érdemi munkavégzést. Háttérbe vonulásának okaként azt a folyamatot jelölte meg, amely a Jobbik „marketing-párttá válásához” vezetett.

Szerinte már a Jobbik is csak egy a sok politikai formáció közül, amelyik médiatermékeket gyárt és ad el az embereknek. 2016 májusában hivatalosan is kilépett a Jobbikból. Ekkor jelentette be azt is, hogy 2018-ra keresztényszociális párttá alakítja az „Értünk, Értetek Mozgalom” nevű szervezetét. Bertha akkor azt mondta, hogy a Jobbikból kiveszett „minden lélek, minden szakralitás”, szerinte Vona Gábor a radikalizmus visszafogásával régi társait alázta meg.