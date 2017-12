Tovább gyengült a Jobbik: ez áll a háttérben

Tovább gyengült a Jobbik, és a baloldalon is folytatódik az átrendeződés – ez derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. Eszerint a megkérdezettek 37 százaléka támogatja a Fideszt, a Jobbik pedig 2014 óta a legrosszabb eredményét tudhatja magáénak: 8 százalékos a támogatottsága.

Nem csak a Nézőpont, hanem több közvélemény-kutató intézet is a Fidesz nagyarányú erősödését jelzi.

Kézzel fogható gazdasági eredmények

Azt lehet tapasztalni, hogy hónapról hónapra erősödik a Fidesz, és most csúcspontján van. Ennek a legfontosabb oka a gazdaságpolitikai intézkedések, amelyeknek már kézzel fogható eredményei is vannak – nyilatkozta Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója.

Már a hétköznapi ember is úgy látja, hogy Magyarország jobban teljesít – tette hozzá. De a szépkorúak is tapasztalhatják, hogy jól megy a gazdaság, tavaly is és idén is megkapták az Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok – közölte a szakértő.

Az emberek elégedettsége növekszik

A kiskereskedelmi forgalom évről-évre növekszik, egyre többet fogyasztunk, a kormány családpolitikai intézkedései a középkorúakat is támogatják. Valószínűleg ezeknek köszönhető, hogy a Fidesz-KDNP tovább tudta bővíteni a táborát – fogalmazott Nagy Dániel.

A kormány a minimálbér emelésével is hozzá tudott ehhez járulni – tette hozzá. Úgy látszik, hogy az emberek elégedettsége növekszik, nyilván az ellenzéknek is van még tábora, de az ottani folyamatos harcok és identitásválságok nehezítik a növekedést – vélekedett a szakértő.

Gyurcsány már 2022-re készül

A jelenlegi helyzet szerint a Fidesz ötven százalék feletti eredményt érne el a választásokon, ami azt jelenti, hogy egyedül több szavazatot kapna, mint az összes többi párt összesen – mondta.

Nagy Dániel szerint Gyurcsány Ferenc már a 2022-es választásokra készül, a baloldal azzal, hogy több listája lesz, meg akarja méretni magát, melyik pártoknak a szövetsége az, aki a legerősebb a baloldalon.

A DK már meg is előzte az MSZP-t, és ha Gyurcsány Ferenc pártja állítja a legerősebb listát 2018-ban, akkor mondhatja, hogy ő „a baloldal vezére” – közölte.

A szakértő szerint, míg a szocialistáknak inkább szimpatizánsai vannak, addig a DK-nak és az LMP-nek szavazói. A LMP lassan feljött 9 százalékra, nekik nem a bejutási küszöb lesz a cél, hanem, hogy megszerezzék a legerősebb baloldali pozíciót – mondta Nagy Dániel.