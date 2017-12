Századvég: A többség Orbánt szeretné miniszterelnöknek

Jelenleg minden második választópolgár Orbán Viktort látná legszívesebben a kormányfői pozícióban – derült ki a Századvég legfrissebb közvélemény-kutatásából. Az ellenzéki oldalon Karácsony Gergely a legnépszerűbb jelölt.

A 2018-as választási kampányhoz közeledve körvonalazódni látszik, hogy az egyes pártok kit jelölnek miniszterelnöknek. A Századvég Alapítvány friss felmérése az aktuális kormányfőjelöltek erőviszonyait térképezte fel a felnőtt korú lakosság körében.

A kutatásból kiderült, hogy továbbra is Orbán Viktor miniszterelnök a legnépszerűbb jelölt, a megkérdezettek több mint fele (52 százaléka) őt látná legszívesebben ebben a pozícióban a jövőben is. Az ellenzék e tekintetben is megosztott. Karácsony Gergelyre, a Párbeszéd és az MSZP miniszterelnök-jelöltjére a válaszadók 13 százaléka voksolna, őt követi Szél Bernadett (LMP) 11 százalékkal.

A felsorolt jelöltek körében Vona Gábor csak a negyedik, a megkérdezettek 8 százaléka látná szívesen a Jobbik vezetőjét kormányfőként.