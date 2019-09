Cea mai mare formaţie de rock a Ungariei se formează azi la Kecskemét

Kecskemét, sâmbătă, 7 septembrie 2019 (MTI) - În cadrul KecskemétRocks 2019 se va forma astăzi o formaţie de peste cinci sute de muzicieni, care vor cânta timp de două ore la Centrul de Recreaţie Benkó Zoltán din localitate.

Directorul de comunicare Zsolt Révész a declarat pentru agenţia

ungară de presă MTI: artişti din toate zonele ţării şi din

străinătate vin la cel mai mare flashmob al muzicii rock din

Ungaria. Cele 12 hit-uri maghiare şi internaţionale vor fi

interpretate de 80 de solişti, 90 artişti la chitară bass, 100 la

tobe şi 250 la chitară.

Pentru pregătirea locaţiei a muncit o echipă de 70 de persoane.

Megaconcertul va fi sonorizat cu 50 de boxe, prin 100 de microfoane

şi se vor utiliza în jur de trei kilometri de cabluri de microfon.

Organizatorii au ales pentru repertoriu piese lesne de

interpretat şi cântat. Astfel, se va auzi Queen – We Will Rock You,

LGT – Ringasd el magad (Alintă-te), Joan Jett – I Love Rock ‘n’

Roll, Ocho Macho – Jó nekem (Îmi e bine), Bikini – Mielőtt elmegyek

(Înainte să plec), Tankcsapda Egyszerű dal (Cântec simplu), Sing

Sing – Halál a májra (Moarte ficatului), Metallica – Enter Sandman,

White Stripes – Seven Nation Army, Nirvana – Come As You Are, Lenny

Kravitz – Are You Gonna Go My Way şi Depeche Mode – Personal Jesus.

După reglajele audio şi probele de dinainte de masă,

flashmob-ul rock va începe de la ora 14, apoi se vor prezenta pe

scenă trupele câştigătoare ale concursului Hangfoglaló Program

2019. Seara o vor încheia două trupe tribut, Metallicum şi

Hollywood Rose.

Iniţiativa civică a pornit în urmă cu doi ani la Szeged, după o

idee italiană, iar scopul evenimentului aparte este popularizarea

muzicii rock live, precum şi făurirea unei comunităţi solidare,

avidă de muzică şi formatoare.