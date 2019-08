American Airlines lansează zboruri între Chicago şi Budapesta, din primăvara anului viitor

Budapesta, joi, 8 august 2019 (MTI) - American Airlines va lansa, începând din sezonul de vară al anului viitor, un zbor direct între Chicago şi Budapesta, cu o frecvenţă de patru curse pe săptămână. Compania aeriană, cu sediul principal în Dallas, este prezentă deja pe piaţa din Ungaria.

Potrivit comunicatului publicat joi pe pagina companiei

aeriene, în perioada 7 mai-28 octombrie, aeronavele Boeing 787-8

Dreamliner ale American Airlines vor zbura la Budapesta de patru

ori pe săptămână. În plus, compania lansează noi zboruri şi pe

rutele Chicago-Cracovia şi Chicago-Praga.

Prima conexiune directă dintre metropola din statul american

Illinois şi Budapesta a luat fiinţă anul trecut, atunci când LOT

Polish Airlines a lansat o cursă între cele două oraşe, care

operează de două ori pe săptămână, pe tot parcursul anului. Însă,

începând de anul viitor, LOT va zbura de la Budapesta la Chicago

numai timpul sezonului de vară, operând tot două curse pe

săptămână, cu acelaşi tip de aeronavă ca American Airlines, Boeing

787-8 Dreamliner.

Înainte de falimentul din 2012 al Malév, American Airlines a

operat zboruri între Budapesta şi New York, pe perioada verilor,

însă după falimentul companiei naţionale ungare, în mai 2012 nu a

mai relansat cursa. Compania aeriană s-a întors la Budapesta anul

trecut, atunci când, odată cu lansarea cursei către New York a LOT,

American Airlines a lansat o nouă cursă către Philadelphia, care

operează atât în sezonul de vară din acest an, cât şi în cel de

anul viitor. Zborurile către cel mai mare oraş din statul american

Pennsylvania au loc la bordul unor aeronave Boeing 767-300.