Au fost realizate primele 20 de vagoane IC+ produse în Ungaria

Szolnok, marţi, 30 iulie 2019 (MTI) - Au fost realizate primele 20 de vagoane InterCity de generaţie nouă, adecvate traficului internaţional, produse din resurse proprii de către MÁV-Start Zrt. (compania de căi ferate ungare), în cadrul centrului de întreţinere şi reparaţii vagoane din Szolnok, a anunţat, marţi, preşedintele director general al MÁV Zrt., în cadrul unei conferinţe de presă.

Róbert Homolya a declarat că în luna august va începe

asamblarea altor 70 de vagoane IC+ destinate traficului intern,

pentru care compania feroviară, pe lângă resursele proprii, va

primi subvenţii şi de la guvernul ungar.

Noua flotă, realizată în proporţie de 50% cu furnizori

autohtoni nu va fi doar modernă, elegantă, ci va fi şi practică, şi

confortabilă, a precizat preşedintele director general, iar unele

dintre vagoane vor fi adaptate familiilor şi accesibile persoanelor

cu dizabilităţi. Vor exista, de asemenea, vagoane de clasa I, care

să corespundă nevoilor serviciilor premium asigurând liniştea şi

odihna călătorilor, a adăugat acesta.

Prin creşterea de la an la an a numărului de vagoane IC+, va fi

posibilă extinderea reţelei IC, astfel încât să poată fi incluse

noi regiuni în serviciul feroviar de calitate, a precizat Róbert

Homolya. Investiţiile şi achiziţiile permit producţia de până la 50

de vagoane IC+ pe an. Este un obiectiv cheie ca furnizorii maghiari

să aibă o pondere cât mai mare în realizarea acestor vagoane, a

subliniat acesta.

Róbert Homolya a menţionat că producţia de vagoane IC+ are un

efect semnificativ în crearea de locuri de muncă: oferă de lucru

pentru 250 persoane în cadrul MÁV-Start şi, cel puţin pe-atâtea, în

cazul furnizorilor.

Cu noile vagoane IC+, călătorii se vor putea întâlni pe

trenurile Balaton Expres care circulă dinspre Záhony şi Miskolc

spre Keszthely, situat pe malul lacului Balaton, sau pe trenurile

IC de la Budapesta la Miskolc, la Békéscsaba sau la Nyíregyháza.

MÁV-Start doreşte ca pe termen lung să continue fabricarea în

serie, deoarece au nevoie de cel puţin 300 de vagoane noi IC+ până

în 2023, când se preconizează că se va liberaliza piaţa

transportului de pasageri, a precizat preşedintele director general.

Conform comunicatului de presă remis de MÁV Zrt. agenţiei

ungare de presă MTI, dintre vagoanele destinate traficului

internaţional, dotate cu aer condiţionat, 10 sunt de clasa a II-a,

iar 10 sunt accesibile persoanelor cu dizabilităţi, fiind

compartimentate pentru mai multe scopuri , ambele tipuri fiind

capabile să atingă o viteză de 200 de kilometri pe oră.

Vagoanele de clasa a II-a au primit deja autorizaţiile

naţionale de la companiile feroviare din Slovacia, Cehia, Austria,

Germania, Slovenia, Elveţia, Polonia şi România. Vagoanele cu

compartimentare interioară multiplă vor fi autorizate după

examinarea de tip.

Costul celor 20 de vagoane IC+ se ridică la 9,3 miliarde de

forinţi (aproximativ 28,7 milioane euro).