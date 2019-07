Dosarul DNA împotriva primarului din Sfântu Gheorghe, închis fără trimitere în judecată

Bucureşti, miercuri, 24 iulie 2019 (MTI) - După aproape trei ani şi jumătate de anchetă, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a închis dosarul de urmărire penală împotriva lui Árpád Antal, primarul oraşului Sfântu Gheorghe. Anunţul cu privire la finalizarea anchetei a fost făcut de către edil, pe profilul său de Facebook.

Procurorii DNA au descins acasă la primar la 17 februarie 2016,

când au efectuat percheziţii atât la domiciliul cât şi la biroul

acestuia. DNA a comunicat că primarul este suspectat de utilizarea

în alte scopuri a unui credit BERD, care urmează să fie rambursat

din fonduri publice. Începând cu februarie 2016, Árpád Antal a fost

suspendat din funcţie pentru o perioadă de două luni, nu a putut

părăsi ţara timp de un an şi s-a aflat sub control judiciar pentru

o perioadă de un an şi jumătate, ceea ce a însemnat că a fost

nevoit să se prezinte de

peste 100 de ori la organele de poliţie, iar averea sa a fost

pusă o vreme sub sechestru.

Acum, DNA i-a comunicat închiderea dosarului. Primarul a

reamintit că au fost interceptate în total 47 de persoane din jurul

său, iar stenogramele au însumat peste 11.000 de pagini. I-a fost

ascultată locuinţa, maşina, biroul şi a fost urmărit peste tot.

Potrivit edilului, gama largă a interceptărilor reiese şi din

faptul că în stenograme apare o convorbire telefonică dintre Hunor

Kelemen, preşedintele UDMR, şi soţia sa.

Potrivit lui Árpád Antal, în acest caz nu el a fost ţinta, ci

scopul a fost intimidarea comunităţii maghiare din România. “Unii

nu au avut interesul dezvoltării dinamice a unui oraş din Secuime

şi au vrut să facă totul pentru a îngreuna dezvoltarea. Din păcate,

acest lucru a avut, parţial, reuşită, întrucât acest caz mi-a

consumat mult din energie, la fel şi din cea a angajaţilor din

Primărie, care la rândul lor au fost intimidaţi, precum şi

antreprenorii. Antal crede că nu este o coincidenţă faptul că multe

companii nu s-au prezentat la licitaţii, deoarece s-au gândit că

dacă vor lucra cu municipalitatea din Sfântu Gheorghe, vor avea de

suferit.

Politicianul maghiar a constatat că, potrivit legii din

România, nu poate solicita daune pentru ceea ce i s-a făcut.

Hunor Kelemen a susţinut, tot printr-o postare pe Facebook, că

această poveste a avut un final fericit, dar s-a dovedit, încă o

dată, că statul român vede în liderii maghiari şi în comunitatea

maghiară din România, un factor de risc în privinţa securităţii.

Potrivit preşedintelui UDMR, scopul este acela de a speria liderii

comunităţii şi de a le lua curajul de a reprezenta cauza maghiară.

“Mi-aş dori să fie clar şi ca toată lumea să vadă buna intenţie

pe care o avem atunci când solicităm separarea puterilor şi când

pledăm pentru o justiţie independentă. Niciodată nu apărăm

ilegalitatea, nu vrem să facem favoruri nimănui. Cazul Árpád Antal

demonstrează că avem dreptate” a explicat Hunor Kelemen.