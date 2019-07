Orădeanul Csaba Varga a cucerit al patrulea optmiar într-o furtună de zăpadă

Budapesta, duminică, 21 iulie 2019 (MTI) - Csaba Varga, alpinistul orădean al Echipei Kalifa Alpin, care a cucerit vineri vârful Hidden Peak, de 8080 de m, în toiul unei furtuni de zăpadă este bine şi mulţumit.

“Am avut o prognoză meteo că vremea va fi bună, însă cu toate

acestea am avut furtună de zăpadă tot timpul. Escaladarea vârfului

am început-o noaptea la unu şi jumătate şi am aşteptat degeaba să

se îmbunătăţească situaţia, pe lângă că ningea bătea şi foarte tare

vântul, nu vedeam aproape nimic, de aceea, din acest punct de

vedere, a fost foarte greu. Însă după aceea am avut vreme

excelentă” – a spus Varga, într-o declaraţie telefonică acordată

agenţiei ungare de presă MTI, duminică.

Alpinistul a adăugat: în ciuda vremii nefavorabile nu şi-a pus

niciun moment problema să renunţe, deşi dacă ştiau înainte de

furtuna de zăpadă, escaladarea ar fi început cu o zi întârziere.

Ultima etapă a ascensiunii a reprezentat o diferenţă de altitudine

de o mie de m, pe care Csaba Varga a parcurs-o fără corzi de

siguranţă, alocuri la o inclinaţie de 40-50 de grade.

Potrivit acestuia, la escaladări îşi duce tot timpul strictul

necesar, un echipament de 40 de kilograme, aşa cum a avut şi acum.

În acesta avea cortul, sacul de dormit şi alte obiecte

indispensabile.

“De obicei escaladez munţi fără şerpaşi, car totul sus şi jos

pe propriile puteri. Nu toţi procedează la fel, am un coleg care

acum şi-a adus un echipament de 120 de kilograme” – a semnalat

alpinistul din orădean.

Hidden Peak (după denumirea locală Gasherbrum 1), aflat pe

graniţa chinezo-pakistaneză a Munţilor Himalaya este cel de al

patrulea vârf de peste opt mii de metri cucerit de Csaba Varga,

fără mască de oxigen sau şerpaşi, o performanţă maghiară întrecută

doar de Zsolt Erőss, originar din Harghita, care a decedat în 2013

coborând de pe vârful Kangchenjunga.

“Pentru mine nu este vorba de concurs, ci de dragostea faţă de

alpinism, deşi, după Zsolt Erőss, încerc şi eu ca maghiar să fac

asta fără oxigen. Nu trăiesc din alpinism, este tot timpul variabil

dacă voi avea, de la un an la altul, timp, bani, chef şi motivaţie

să mă antrenez”, a spus Varga, care locuieşte la Oradea şi este

arhitect.

Acesta a subliniat că se caţără pe munţi ca cetăţean ungar, cu

steagul Ungariei, cu inscripţia Nagyávrad (Oradea).

“Un mesaj important al expediţiilor mele este ca maghiarii să

prospere pe tărâmul lor natal, fie el în Ţinutul Secuiesc, în

Felvidék (Slovacia), Voivodina (Serbia), în Ucraina Subcarpatică

sau oriunde în lume”, a formulat Csaba Varga.