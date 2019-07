Festival de şură la Mera, în numele muzicii world music

Budapesta, joi, 18 iulie 2019 (MTI) - Pe lângă artişti maghiari şi români, vor urca pe scenă la festivalul de şură Mera Worls Music Festival, care are loc în primele zile din august, şi trupe israeliene, mexicane, poloneze, greco-turco-britanice şi norvegiene. "Mera (judeţul Cluj) a fost culmea muzicii şi dansului popular din zona Călata în secolul XX. De la an la an sunt tot mai mulţi participanţi la festivalul de world music, iar prin eveniment am reuşit să lărgim zona de confort a comunităţii locale şi a cercurilor trupelor de dans popular", a spus András Bethlendi, organizatorul principal şi fondatorul Mera World Music Festival pentru postul de ştiri M1 al televiziunii publice ungare.