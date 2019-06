Cimitirul militar din Valea Uzului - Autorităţile din România susţin că aici se odihnesc 11 ostaşi români

Cluj-Napoca, joi, 13 iunie 2019 (MTI) - Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE), subordonat Ministerului român al Apărării Naţionale atestă că în Cimitirul militar din Valea Uzului se odihnesc 11 ostaşi români şi că atât Primăria Sânmărtin, cât şi cea din Dărmăneşti a transformat cimitirul fără aprobarea ONCE.

MApN a publicat miercuri un document pe pagina sa web – la care

a ataşat şi acte de arhivă -, prin care confirmă punctul de vedere

- exprimat în prealabil de partea maghiară – că Primăria Dărmăneşti

a ridicat în cimitir 50 de cruci de beton şi un monument pentru 11

soldaţi români.

Totodată, se mai arată că şi comuna Sânmărtin a amenajat

cimitirul, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale din

Ungaria, fără a ţine cont de harta din 1927 a cimitirului şi a

amplasat cruci din lemn cu panglici naţionale maghiare pe

mormintele unor soldaţi de altă naţionalitate.

ONCE susţine că cimitirul militar din Valea Uzului a fost creat

de Societatea “Cultul Eroilor” în perioada 1926-1927 când a

îngropat rămăşiţele omeneşti ale 847 de soldaţi în cimitirul creat

de armata ungară în Primul Război Mondial, prin înhumarea a 350 de

ostaşi.

Potrivit datelor comunicate pe parcursul lucrărilor de

amenajare a cimitirului din 1926-27, au fost îngropaţi aici 444 de

soldaţi maghiari (108 identificaţi nominal, 336 necunoscuţi), 121

germani (43 identificaţi nominal, 78 necunoscuţi), 22 ruşi (4

identificaţi nominal şi 18 necunoscuţi), 11 români (8 identificaţi

nominal, 3 necunoscuţi), trei identificaţi nominal sârbi, doi

identificaţi nominal italieni şi doi identificaţi nominal

austrieci, precum şi un total de 242 de soldaţi a căror identitate

naţională a rămas necunoscută.

Potrivit ONCE, după cel de al Doilea Război Mondial aici au

fost înhumaţi soldaţi germani, mai exact 108, în baza unei fişe de

evidenţă din 1988. Încă autoritatea citează şi un document al

Crucii Roşii România, elaborat în anii 1970, potrivit căruia în

1944 aici au fost înmormântaţi 40 de soldaţi germani (27

identificaţi nominal, 13 necunoscuţi).

Documentul ONCE clarifică: nu în cimitirul din Valea Uzului se

odihnesc cei 149 de soldaţi români la care a făcut referire

Primăria Dărmăneşti când a delimitat sola românească, şi ai căror

nume au fost citite de naţionaliştii români pe 6 iunie, după ce au

pătruns cu forţa în cimitir şi au asigurat sfinţierea parcelei

româneşti. ONCE susţine: fără a preciza sursa, o fişă de evidenţă a

cimitiruui din 1988 face trimitere la 148 de morţi de război

români. Autoritatea clarifică însă: cei care au întocmit acea fişă

au însumat, practic, (în mod eronat) morţii de război români căzuţi

în Valea Uzului (19) cu cei căzuţi în Poiana Uzului (130). ONCE

aminteşte că şi în Poiana Uzului, localitatea aflată la est de

Valea Uzului şi care astăzi nu mai există, a existat un cimitir

militar, desfiinţat în perioada interbelică, iar rămăşiţele

soldaţilor au fost mutate în Cimitirul eroilor din oraşul

Comăneşti, judeţul Bacău.

Poziţia ONCE este că – deşi datele demonstrează clar caracterul

internaţional al cimitirului militar din Valea Uzului – lucrările

de amenajare efectuate de Primăria Sânmărtin, fără aprobarea ONCE,

au subliniat caracterul maghiar al acestuia. În urma reamenajării

în cimitir au rămas doar simboluri naţionale maghiare. Autoritatea

consideră: prin aceasta Sânmărtinul a procedat “contrar

reglementărilor dreptului internaţional umanitar, şi prevederilor

acordului româno-ungar în domeniu”. ONCE a adăugat: nici Primăria

Dărmăneşti nu a cerut aprobarea ONCE când a amplasat, cu finanţarea

de 65 de mii de lei a Ministerului Culturii şi Identităţii

Naţionale un monument şi 50 de cruci, opt catarge având arborate

drapelele celor şapte state care au militari înhumaţi în necropola

de război (Austria, Germania, Italia, România, Federaţia Rusă,

Serbia, Ungaria) şi al UE.

ONCE consideră că monumentul ridicat de Dărmăneşti este dedicat

tuturor eroilor înhumaţi în necropolă, iar cele 50 de cruci – pe

care nu scrie că ar aparţine soldaţilor români necunoscuţi – au

ajuns într-o zonă a cimitirului în care nu există morminte militare

mai vechi.

ONCE concluzionează că stabilirea limitei

administrativ-teritoriale dintre judeţele Harghita şi Bacău nu

influenţează caracterul internaţional al cimitirului şi obligaţiile

asumate de România ce decurg din legislaţia naţională specifică

domeniului mormintelor de război. MApN se pregăteşte să preia,

oficial, administrarea cimitirului, ceea ce poate surveni doar după

consultarea tuturor părţilor implicate, “în vederea protejării şi

întreţinerii adecvate a mormintelor şi operelor comemorative

existente în cadrul acestui cimitir internaţional”.

Primăria Dărmăneşti a delimitat, în aprilie, în mod arbitrar, o

solă românească în cimitirul militar din Valea Uzului, administrat

de Primăria Sănmărtin din Ţinutul Secuiesc. Pe 6 iunie mai multe

mii de români au intrat cu forţa în cimitir, pentru a participa la

sfinţirea ortodoxă a parcelei amintite, după ce maghiarii au

încercat să îi împiedice cu un lanţ uman.