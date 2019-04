Ministrul ungar de externe: o bună cooperare cu Huawei este un interes economic naţional maghiar

Beijing, vineri, 26 aprilie 2019 (MTI) - Continuarea bunei cooperări cu gigantul chinez de telecomunicaţii Huawei este un interes economic şi strategic naţional al Ungariei, a declarat, vineri, la Beijing pentru agenţia ungară de presă MTI, Péter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior.

În cadrul celei de-a doua ediţii a forumului internaţional “O

centură, un drum”, care are loc în metropola chineză, şeful

diplomaţiei ungare a avut mai multe întâlniri bilaterale, printre

altele, cu James Li, preşedintele regiunii europene a Huawei

Technologies, şi cu William Wu, liderul filialei din Ungaria.

După întâlnire, ministrul ungar de externe a declarat pentru

MTI, că a făcut clar liderilor Huawei faptul că în Ungaria nicio

companie nu poate fi dezavantajată din cauza etnicităţii. În

Ungaria, un singur lucru contează în cazul companiilor: acela că

trebuie să respecte legislaţia maghiară. Dacă fac asta, nu contează

din ce ţară provin, a spus oficialul ungar.

Péter Szijjártó a explicat că economia maghiară trece printr-o

schimbare, care coincide cu reînnoirea fundamentală a economiei

mondiale, când soluţiile digitale şi tehnologia 5G vor reprezenta

condiţii de bază ale succesului economic şi în afaceri.

Pentru ţări precum Ungaria, a mai spus ministrul, care are o

economie mică şi extrem de deschisă, este un interes fundamental

aceea de a depăşi concurenţii săi în soluţiile digitale şi ale

formării reţelelor 5G.

De aceea, ministrul a spus că este deosebit de important ca

Ungaria să se afle în frunte în construirea infrastructurii 5G,

motiv pentru care acordul strategic de cooperare cu Huawei,

încheiat cu ani în urmă, are un rol deosebit, la fel cum este

important că în Ungaria Vodafone şi Deutsche Telekom cooperează cu

Huawei.

La Beijing, Péter Szijjártó a discutat, de asemenea, şi cu

liderii companiei China Ocean and Aviation Group Co. Ltd. şi cu

Hainan Airlines.