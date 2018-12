Handbal feminin - Rasmussen: echipa Ungariei a crescut continuu

Nancy, joi, 13 decembrie 2018 (MTI) - Potrivit selecţionerului Kim Rasmussen, naţionala Ungariei de handbal feminin a crescut în joc continuu, datorită acestui fapt a obţinut un rezultat excelent: patru victorii şi două înfrângeri la Campionatul European din Franţa.

“Sunt foarte mândru şi fericit că turneul ne-a reuşit astfel.

Echipa a evoluat în mod continuu, dar sunt trist pentru că, deşi am

obţinut multe rezultate bune şi am învins adversare puternice, nu

am reuşit să mergem mai departe”, a declarat antrenorul danez.

Echipa ungară a pierdut la 28-25 cu Olanda, medaliată cu argint

la turneul precedent, apoi a învins echipele Croaţiei cu 24-18 şi

Spaniei cu 32-26, şi a terminat pe locul doi în grupa C din

Montbéliard. În grupa a 2-a a fost învinsă de Norvegia, apărătoarea

titlului, cu scorul de 38-25 şi a câştigat împotriva Germaniei cu

26-25, şi României cu 31-29, cu toate acestea, echipa nu s-a

calificat.

“Am avut din nou un meci greu cu româncele. Planul nostru de

joc a funcţionat, jucătoarele au respectat tactica, au făcut ceea

ce am planificat, şi nu au cedat deloc”, a declarat selecţionerul.

Echipa României a condus cu 4 goluri în minutul 20, dar

jucătoarele din Ungaria au egalat mai întâi, iar după pauză au

reuşit să ia un avans de 5 goluri, şi în cele din urmă, printr-o

luptă strânsă, au reuşit să câştige.

Laura Szabó a declarat că apărarea lor a devenit mai solidă în

a doua repriză, şi Éva Kiss a contribuit şi ea la performanţa

echipei.

“Nu ştiu ce-a fost în mintea lor, dar păreau nervoase, cred că

şi din acest motiv am putut să ne păstrăm avantajul şi să câştigăm

meciul”, a declarat despre românce pivotul de la echipa Érd.

“Am făcut calcule înainte de meci, am pus totul pe o singură

carte, şi am mers înainte cât ne-au mai ţinut picioarele”- a

adăugat jucătoarea. În privinţa performanţei lotului din ultimele

două săptămâni, Szabó a declarat că au scos maximum din ce s-a

putut, dar nimeni nu s-a aşteptat la astfel de rezultate.

“Este incredibil ce spirit de echipă s-a creat până la finalul

turneului”, a spus jucătoarea.

Anna Kovács, care a marcat patru goluri din cinci aruncări, a

declarat că a simţit deja cu două minute înainte de finalul

jocului, că vor câştiga meciul, deoarece româncele erau nedumerite

şi au făcut multe greşeli.

“Echipa a făcut totul pentru a putea termina meciul cu succes.

În comparaţie cu pronosticurile de dinainte, nu ne-am făcut de

ruşine, putem fi foarte mândre de noi. Am muncit foarte mult pentru

acest rezultat. Echipa noastră este formată din jucătoare care

individual nu sunt capabile, neapărat, să câştige un meci”- a

explicat interul dreapta al formaţiei din Debrecen.

În opinia ei, atuul cel mai important a fost că au luptat cu

trup şi suflet, cot la cot, unitatea în echipă a fost deosebită,

iar în afara terenului domina o atmosferă bună, toate împreună

ducând la reuşită.

Éva Kiss, desemnată cea mai bună jucătoare a meciului, a

declarat că a încercat să scoată maximum posibil din ea, dar şi

celelalte fete au jucat foarte bine.

“Sunt mândră de întreaga echipă. Am obţinut rezultate bune, am

avut uneori şi coborâşuri dar, după părerea mea, cred că echipa a

funcţionat foarte bine şi sper că vom deveni şi mai buni. Nu se

poate reproşa nimic apărării şi portarului, iar jocul nostru de

atac a evoluat continuu”- a declarat portarul de la Győr, care a

apărat 13 dintre cele 31 de şuturi ale româncelor.

În minutul 52 al meciului de miercuri, Cristina Neagu, cea mai

bună handbalistă din echipa României, a suferit un accident grav la

genunchi. Referindu-se la acest aspect, Kim Rasmussen a declarat că

de mult timp vorbeşte cu antrenorul naţionalei României, Ambros

Martín, despre faptul că federaţia internaţională ar trebui să facă

ceva, ar trebui să-i protejeze mult mai mult pe jucătoare. El a

subliniat că în săptămânile de dinaintea întrunirii lotului

naţional, în week-enduri, există întotdeauna meciuri internaţionale

de cupă, echipele trebuie să călătorească, antrenorii nu îşi pot

permite să-i lase în repaus pe oamenii cheie, ceea ce duce la

astfel accidente grave.

“Responsabilii ar trebui să se gândească la asta şi nu doar să

se uite la propriile interese”, a precizat antrenorul Ungariei.