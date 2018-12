Orbán: guvernul este de partea angajaţilor

Budapesta, marţi, 11 decembrie 2018 (MTI) - Proiectul de lege privind modificarea voluntară a orelor de lucru serveşte intereselor angajaţilor - a declarat marţi prim-ministrul Ungariei Viktor Orbán pentru Atv.hu, în Parlamentul Ungariei.

Modificarea planificată a Codului Muncii prevede că, din

ianuarie, angajaţii care prestează peste 250 de ore suplimentare pe

an – limita impusă acum de lege – pot cădea de acord cu angajatorul

să mai lucreze alte 150 de ore suplimentare. Partidele de Opoziţie

şi sindicatele din Ungaria acuză că proiectul de lege favorizează

angajatorul, care îşi va putea forţa angajatul să mai lucreze alte

150 de ore în plus, pe an. Proiectul de lege va intra, cel mai

probabil, pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a parlamentarilor

ungar.

Legat de nemulţumirea exprimată de sindicate, Viktor Orbán a

spus: este atent la ce spun sindicatele, le respectă, dar în acest

caz nu au dreptate, deoarece acceptarea prestării de ore

suplimentare este voluntară, iar modificarea legislativă protejează

angajaţii şi face posibil, pentru cine vrea, să muncească şi să

câştige mai mult. Poate că nu acesta este interesul sindicatelor,

dar cu siguranţă este cel al angajaţilor, iar guvernul este de

partea angajaţilor – a adăugat premierul.

Cu privire la acuzaţia că angajatorul îşi poate obliga

angajaţii să presteze ore suplimentare, dacă nu vor să fie

concediaţi, şeful Guvernului de la Budapesta a spus: Ungaria are

acum o lipsă a forţei de muncă. Angajaţii sunt apăraţi de politica

economică ce creează nevoia de forţă de muncă, iar acum ei pot

alege dintre mai multe locuri de muncă. “Eu muncesc, ca ei să poată

alege între tot mai multe posibilităţi, deoarece (…) astfel îşi pot

apăra interesele” – a subliniat.

Viktor Orbán crede că modificarea legii va ajuta mai mult

angajaţii IMM-urilor, dacă doresc să muncească mai mult, dar

momentan nu o pot face “din motive stupide birocratice”.