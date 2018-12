Gulyás: Lupta cu EU pe problema migraţiei era în interesul suveranităţii

Budapesta, joi, 6 decembrie 2018 (MTI) - Lupta cu Uniunea Europeană în chestiunea migraţiei se duce în interesul suveranităţii Ungariei - a declarat joi, la Budapesta, şeful Cancelariei prim-ministrului ungar.

În expunerea sa din cadrul conferinţei intitulate “Stat

naţional – stat de drept?” Gergely Gulyás a afirmat: lupta pe care

am purtat-o în anii trecuţi “în problema migraţiei, a fost o luptă

pentru suveranitate”. “Noi nu am dorit să le spunem altora cum să

decidă în această chestiune, dar am ţinut să apărăm dreptul nostru

de a decide liber în problema migraţiei, fără ca cineva să pună

acest lucru în discuţie” – a arătat ministrul.

În opinia lui Gergely Gulyás, în spaţiul european tema disputei

din următorii ani va fi aceasta: “atribuţiile comunitare contra

suveranitatea statului”.

A mai vorbit despre faptul că graniţele naţiunii maghiare şi

cele ale statului ungar nu coincid, de aceea în Ungaria nu putem

vorbi despre un stat naţional în această formă. Dar definirea prin

Constituţie a conceptului de naţiune politică poate deveni un

deziderat pentru politica ungară, iar realizarea acestuia ar

prefigura o rezolvare a statutului naţionalităţilor, similară celei

deja existente la noi, în toată Europa şi implicit în statele

vecine – a declarat ministrul.

Gergely Gulyás a precizat: “scopul pe care noi trebuie să-l

avem în vedere este ca reglementarea constituţională ungară,

exemplară în privinţa concepţiei de naţiune politică, să fie

acceptată atât în Europa, cât şi în statele membre”.

Ministrul a mai amintit în prelegerea sa faptul că statul

naţional ca şi categorie a dreptului constituţional este cunoscut

mai cu seamă şi cel mai frecvent “ca o variantă românească a

acesteia”, deoarece în Constituţia română se stabileşte că:

“România este stat naţional suveran şi independent, unitar şi

indivizibil.”

Deoarece nu reiese în mod clar din text dacă acest stat

naţional se bazează pe un concept al naţiunii în sens cultural sau

politic, dar multe elemente sugerează că ar fi stat naţional în

sens cultural, astfel “noi avem de luptat mereu cu acest lucru” – a

spus Gulyás.

Potrivit ministrului, “faptic nu este adevărat că România ar

putea vorbi despre o naţiune unitară în sens cultural”. Dacă luăm

în considerare doar prezenţa maghiarilor de acolo, numai numărul

naţionalităţii maghiare depăşeşte un milion şi jumătate – a arătat

Gergely Gulyás.

În acelaşi timp, naţiunea politică poate fi, desigur, unitară,

din care fac parte şi naţionalităţile – a accentuat ministrul.

Constituţia maghiară serveşte ca exemplu prin faptul că noi

considerăm naţionalităţile care trăiesc alături de noi drept

factori constitutivi ai statului – a mai menţionat ministrul.