Orbán la Băile Tuşnad: Toate ţările europene au dreptul să spună nu imigraţiei (Partea a 2-a)

Vorbind de o construcţie regională dincolo de Bazinului Carpatic, Viktor Orbán a formulat, în cinci teze, care ar fi premizele pentru ca Europa Centrală şi de Est să îşi ocupe locul pe care îl merită în Europa.

Prima teză ar fi că fiecare ţară europeană are dreptul de a-şi

apăra cultura creştină şi de a respinge ideologia

multiculturalismului. Totodată, fiecare ţară are dreptul de a apăra

modelul familiei tradiţionale şi să declare că “fiecare copil are

dreptul la o mamă şi la un tată”, a transmis Viktor Orbán.

A treia teză enunţată se referă la dreptul statelor din Europa

Centrală şi de Est la apărarea pieţelor proprii şi a sectoarelor

economice cruciale din punctul de vedere al strategiei naţionale.

A patra teză fundamentală este că ţările au dreptul să îşi

apere graniţele şi să respingă migraţia.

Premierul consideră o teză de bază şi dreptul fiecărei ţări de

a insista la respectarea principiului “o naţiune, un vot”, atunci

când se discută chestiuni cruciale, iar această teză ar trebui

aplicată şi funcţionării Uniunii Europene.

“Noi, europenii din zona Centrală şi de Est spunem că există

viaţă şi după globalizare, iar drumul Europei Centrale este drumul

uniunii naţiunilor libere”, a anunţat premierul Ungariei.

Acesta a vorbit şi despre faptul că momentan UE duce o politică

rusească primitivă, pe când ar fi necesară, de fapt, o politică

rusească mai nuanţată.

Premierul a adăugat că siguranţa Ungariei, a întregului Bazin

Carpatic şi a Europei depind, astăzi, de măsura în care Turcia,

Israelul şi Egiptul vor fi ţări suficient de stabile pentru a putea

opri valul migraţiei musulmanilor, a adăugat Viktor Orbán.

Dacă oricare din aceste trei ţări îşi va pierde stabilitatea,

acest lucru va avea consecinţe foarte grave asupra securităţii

Europei, a afirmat şeful guvernului de la Budapesta.

Orbán este de părere că actualii lideri ai Europei sunt

nepotriviţi, nu ştiu să apere continentul de imigraţie. Premierul a

formulat: elita europeană a dat faliment, iar simbolul acestui

faliment este Comisia Europeană, ale cărei zile sunt numărate.

Premierul a spus că potrivit tratatului UE Comisia Europeană

trebuie să fie imparţială şi nepartinică şi să garanteze cele patru

libertăţi. În schimb, actuala Comisie este partinică deoarece stă

de partea liberalilor, e părtinitoare, pentru că lucrează împotriva

Europei Centrale şi nu este prietenă cu libertatea, deoarece în

locul libertăţilor lucrează la construirea unui socialism european,

a afirmat Orbán.

În opinia sa, elita europeană exclusiv liberală a dat faliment

pentru că şi-a negat rădăcinile şi în locul unei Europe bazate pe

valori creştine construieşte o Europă a societăţii deschise. “În

Europa creştină munca a avut cinste, omul a avut onoare, bărbatul

şi femeia au fost egali, familia a stat la baza naţiunii, naţiunea

a stat la baza Europei, iar statele garantau siguranţa. În Europa

societăţii deschise de astăzi nu există graniţe, europenii pot fi

schimbaţi cu imigranţii, familia s-a transformat într-o formă de

coabitare ce poate fi schimbată după bunul plac, naţiunea,

conştiinţa naţională şi simţirea naţională se dovedeşte a fi

negativă şi depăşită, iar statul nu mai garantează siguranţa în

Europa”, a concluzionat premierul ungar, adăugând că în Europa

liberală europenismul a rămas o formă fără conţinut.

Potrivit lui Viktor Orbán democraţia liberală s-a transformat

în “non-democraţie liberală”. “Există liberalism, dar nu există

democraţie”, a afirmat Orbán vorbind despre statele vestice ale

Europei, adăugând că aici cenzura şi limitarea libertăţii de

exprimare a devenit parte a cotidianului.

În opinia premierul, Fidesz trebuie să îşi concentreze puterile

pe alegerile europarlamentare din 2019, care pot avea o singură

temă europeană serioasă şi anume, imigraţia.

Şeful guvernului de la Budapesta a spus că dacă Europa decide

pe tema migraţiei, atunci decide şi soarta elitei europene, dacă

aceasta a tratat corespunzător chestiunea.

În opinia sa, elita europeană este nervoasă pentru că alegerile

care au avut un rezultat avantajos pentru Ungaria au blocat

transformarea pe scară largă a Europei, adică planul Soros. Orbán

crede că prin alegerile europarlamentare poate fi blocată atingerea

acestui scop de a duce Europa într-o eră post creştinism şi

post-naţiuni.

Democraţia liberală are alternativă: creştin-democraţia, a

arătat prim-ministrul. El a catalogat o momeală abordarea conform

căreia şi creştin-democraţia poate fi liberală. Orbán a anunţat:

creştin-democraţia – dacă vreţi – este iliberală.

Democraţia liberală este de partea multiculturalismului, a

imigraţiei şi a modelului variabil al familiei. În schimb

creştin-democraţia dă prioritate culturii creştine, este

anti-imigraţie şi stă de partea familiei creştine, a spus Viktor

Orbán.

Conform prim-ministrului la alegerile europarlamentare de anul

viitor se poate spune adio nu doar democraţiei liberale, ci şi

elitei din ’68. În cadrul discursului susţinut la Universitatea de

Vară de la Tuşnad, premierul ungar a afirmat că după părerea sa, în

locul generaţiei din 1968, a venit timpul generaţiei din 1990: una

anticomunistă, creştină, dedicată naţiunii. “În urmă cu treizeci de

ani am crezut că Europa este viitorul nostru, acum credem că noi

suntem viitorul Europei”, şi-a conchis prelegerea de la Băile

Tuşnad premierul Viktor Orbán.