Hunor Kelemen: Noul Cod administrativ reprezintă un pas important în direcţia aplicării cartei lingvistice a Consiliului Europei

Bucureşti, marţi, 10 iulie 2018 (MTI) - Hunor Kelemen, preşedintele UDMR a apreciat adoptarea de către Parlament, în ziua de luni, a noului Cod administrativ ca un pas important în direcţia aplicării în România a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare.

În declaraţia dată presei publice ungare, politicianul a

precizat: “deşi există o reglementare bună referitoare la

ratificare” carta nu se aplică în România. În Codul administrativ -

care îmbină într-un cadru unitar textele de lege referitoare la

administraţia publică centrală, respectiv cea locală – a fost

introdusă acum o prevedere, care obligă organele administrative şi

angajaţii acestora la respectarea tratatelor şi acordurilor

internaţionale ratificate de România. Conform speranţelor UDMR,

aceasta va constitui o bază de referinţă în cazul litigiilor, iar

comunitatea maghiară va putea invoca în viitor şi prevederile

cartei în privinţa folosirii limbii materne.

Potrivit lui Hunor Kelemen, codul preia şi completează

prevederile în materie ale Legii nr. 215 privind administraţia

publică locală, în vigoare deja de un deceniu şi jumătate, care

obligă autorităţile să amplaseze inscripţii bilingve şi să asigure

posibilitatea folosirii limbii materne în administraţie în

localităţile unde ponderea unei minorităţi naţionale atinge măcar

20%.

“Am stat pe una dintre marginile prăpastiei. Anul trecut am

încercat să sărim peste prăpastie şi nu am reuşit. Acum am adoptat

tactica de a uni cele două margini printr-o punte, şi am păşit pe

aceasta, încercând să trecem cu acele propuneri, care extind

posibilităţile folosirii limbii materne în administraţie. Nu ne-am

legat de prag, fiindcă ceea ce nu a funcţionat în 2017, nu are de

ce să funcţioneze în 2018 şi nu am dorit să generăm o nouă isterie

antimaghiară cu această propunere, prin urmare am spus că extindem

posibilităţile” – a explicat preşedintele UDMR.

Hunor Kelemen s-a referit la promisiunea de a coborî pragul

exercitării drepturilor lingvistice – dacă nu la nivelul de 10%

propus de Uniune, măcar la 15% – pe care UDMR a primit-o din partea

majorităţii parlamentare social-liberale în timpul crizei

guvernamentale din luna iunie a anului trecut, dar pe care

partidele din coaliţia guvernamentală au retras-o în condiţiile în

care opoziţia de centru-dreapta a exacerbat sentimentele

naţionaliste.

El a spus că amendamentele UDMR şi coborârea pragului au avut

în vedere extinderea exercitării drepturilor lingvistice asupra

ariilor – cum ar fi inscripţionarea bilingvă a străzilor şi

pieţelor publice, comunicarea cu prefecturile şi folosirea

formularelor bilingve – în cazul cărora autorităţile au ridicat

până acum (de regulă cu succes) obiecţii în instanţă cu privire la

dreptul folosirii limbii materne.

Preşedintele UDMR a arătat: codul garantează şi drepturile

dobândite, astfel nu se va putea retrage dreptul la folosirea

limbii materne într-o localitate în care ponderea populaţiei

minoritare a scăzut sub 20% şi o dispoziţie administrativă sau

judecătorească definitivă a reglementat deja aceste drepturi pe

baza datelor unui recensământ anterior.

Hunor Kelemen a adăugat: prevederea conform căreia consiliile

locale pot lua decizii privind folosirea limbii materne şi în

cazurile în care ponderea populaţiei minoritare nu atinge 20%, a

fost introdusă în lege de asemenea la propunerea UDMR.

“Printr-o interpretare totalmente stupidă, o instanţă a decis

că dacă legea nu prevede ceva, atunci interzice acel ceva, deşi în

interpretarea pozitivă a dreptului acest lucru este tocmai invers:

adică ceea ce nu este interzis de lege, este permis. Ei bine, acum

am introdus în lege că în aceste cazuri şi folosirea limbii materne

devine bineînţeles posibilă” – a spus preşedintele UDMR reamintind

procesul în urma căruia au trebuit îndepărtate inscripţiile

multilingve cu denumirea municipiului Câmpia Turzii, amplasate la

intrările în localitate pe baza unei hotărâri a Consiliului Local.