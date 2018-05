Kelemen: Maghiarii din România nu au reuşit nici după 28 de ani să înlăture prejudecăţile privind autonomia

Cluj-Napoca, luni, 28 mai 2018 (MTI) - În opinia lui Hunor Kelemen maghiarii din România nu au reuşit nici în cei 28 de ani de la Revoluţie să înlăture prejudecăţile româneşti privind autonomia. Preşedintele UDMR a vorbit pe marginea acestui subiect în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune ETV, transcris şi publicat luni de portalul de ştiri Transindex.ro.

Cu referire la un studiu comandat de UDMR la finele anului

trecut, Kelemen a spus: din 1990 încoace s-a reuşit, în mare parte,

demontarea aversiunilor pe care societatea românească le exprima

faţă de şcolile maghiare sau inscripţiile bilingve, însă în ceea ce

priveşte dezideratul autonomiei, nu s-a schimbat nimic. Conceptul

autonomiei stârneşte şi astăzi sentimente puternice de respingere

în rândul societăţii româneşti.

În opinia lui Kelemen, dezbaterea parlamentară pe marginea

proiectului de lege al autonomiei Ţinutului Secuiesc, al cărui

iniţiator a fost deputatul József Kulcsár-Terza, a adus ca noutate

doar faptul că o parte a politicienilor români s-a strădui să

trateze iniţiativa cu reţinere. Kelemen a adăugat: parlamentarii nu

îşi doresc nici acum să poarte un dialog sincer pe această temă.

Liderul Uniunii a remarcat şi că proiectul de lege privind

autonomia culturală se află de ani de zile în Parlament, dar

intrarea sa pe ordinea de zi este întârziată chiar de către UDMR,

care doreşte să evite o respingere şi a acestui proiect.

“Practic vedem că după 28 de ani, orice am încercat, pur şi

simplu nu am reuşit să îndepărtăm prejudecăţile. (…) Cea mai mare

parte a societăţii româneşti se poziţionează, în continuare, faţă

de autonomie ca faţă de ceva ce periclitează România, pune în

pericol integritatea teritorială a României. Dacă nu vom reuşi să

depăşim această barieră, putem depune săptămânal un proiect de lege

privind autonomia, pentru că va fi respins de fiecare dată.

Întrebarea este cum putem depăşi acest impas. Nu avem o reţetă

bună. (…) Am încercat în diferite moduri, însă, din păcate, nu am

găsit soluţia şi nu e sigur că este doar din vina noastră”, a

formulat Hunor Kelemen.

Preşedintele UDMR a adăugat: facţiunea UDMR a sprijinit

proiectul de lege elaborat de Consiliul Naţional Secuiesc (CNS), cu

toate că Uniunea are propriul proiect, ce diferă de cel al CNS.

Prin această susţinere, UDMR a dorit să transmită societăţii

româneşti şi clasei politice româneşti, că susţine principiul

autonomiei, chiar dacă la nivelul nuanţelor opinia Uniunii diferă

de cea a CNS.

În ceea ce priveşte proiectul de lege ce defineşte terorismul,

dezbătut recent în Parlamentul României, Hunor Kelemen a spus că i

se pare o mare problemă că de 100 de ani România vede maghiarii ca

pe un factor de risc şi nu a reuşit să se dezobişnuiască de

neîncrederea cu care îi tratează. Kelemen crede că legea, în forma

sa modificată, poate fi interpretată greşit şi lasă loc

neînţelegerilor şi abuzurilor, dar înafară de UDMR niciun alt grup

parlamentar nu a avut o problemă cu asta.