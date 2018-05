Şumuleu-Ciuc, sâmbătă, 19 mai 2018 (MTI) - Apărarea vieţii umane a fost una din ideile principale a predicii liturghiei pelerinajului de la Şumuleu-Ciuc, pe care a rostit-o, sâmbătă, călugărul polonez, Marian Adam Waligóra, stareţul mănăstirii pauline de pe dealul Jasna Góra din Czestochowa în faţa a sutelor de mii de credincioşi.

Călugărul i-a îndemnat pe aceştia să repete împreună cu el

cuvintele rostite de Fecioara Maria în momentul în care a aflat că

poartă în pântece Fiul Domnului: “Facă-mi-se după cuvântul tău!”.

Acesta a fost şi motoul pelerinajului din acest an. Fecioara Maria

a arătat că iubeşte viaţa. A primit cu inima deschisă vestea că va

deveni mama Fiului Domnului. Şi-a acceptat menirea, s-a identificat

cu aceasta, iar când a fost nevoie, s-a luptat pentru viaţa

copilului ei. Nu a vrut să scape de Iisus, ca de un lucru care este

de prisos – a subliniat călugărul polonez în omilia rostită în

limba maghiară.

Marian Adam Waligóra a atras atenţia că omul lumii dezvoltate

nu acţionează întotdeauna după voia Domnului. A dat exemplul unui

băieţel pe nume Alfie, care a fost lăsat să moară într-un spital

din Liverpool în urma unei sentinţe judecătoreşti. El a reamintit

că şi Papa Francisc a încercat să intervină în acest caz şi

milioane de persoane au protestat pe întregul mapamond din cauza

decesului lui Alfie.

“Vedem cum poate fi ucis un copil în timp ce această lume

explorează şi cel mai ascuns loc al cosmosului, dezvăluie

adâncurile oceanelor, creează inteligenţă artificială şi

diagnostichează cu instrumente miraculoase şi cele mai rare boli.

Dar păstrarea în viaţă a unui băieţel, care ar fi avut nevoie doar

de oxigen, apă şi hrană, nu este rentabilă pentru această lume” – a

formulat stareţul.

În contrast cu această poveste a adăugat că, în timp ce s-a

renunţat la viaţa lui Alfie, întreaga lume admira prinţul

moştenitor născut în familia regală britanică.

Călugărul paulin a afirmat, citând cuvintele Sfântului Bernard

de Clairvaux: “Atâta timp cât o vei avea în minte (pe Maria), vei

fi apărat de dezamăgiri, în vreme ce îţi ţine mâna nu ai cum cădea,

sub protecţia ei nu ai de ce te teme, dacă merge înaintea ta, nu

vei fi copleşit de oboseală, dacă ea îţi dăruieşte favorurile, nu

vei avea cum să nu-ţi atingi ţelul”.

Toţi participanţii pelerinajului de la Şumuleu-Ciuc “primesc

darul privirii Maicii Domnului”. Această zi de pelerinaj arată unde

caută credincioşii maghiari adevăratul ajutor, adevărata protecţie

şi ocrotire – a precizat călugărul polonez care citând primul vers

al imnului maghiar, s-a rugat astfel: “Doamne, binecuvântează-i pe

maghiari”.

La începutul Sfintei Liturghii, György Jakubinyi, arhiepiscopul

romano-catolic de Alba Iulia a precizat că în acest an are loc cel

de-al 451-lea pelerinaj ce comemorează făgăduinţa secuilor. El a

reamintit că strămoşii secui au promis Sfintei Fecioare că vor

pleca în pelerinaj la Şumuleu-Ciuc în fiecare an în sâmbăta de

dinaintea Rusaliilor, dacă îi va ajuta să păstreze credinţa

străbunilor. El a afirmat că scopul pelerinajului este consolidarea

credinţei strămoşeşti a pelerinilor.

La liturghie a participat şi János Áder, preşedintele Ungariei

alături de alţi oficiali maghiari din Ungaria şi România.