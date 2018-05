Biserica Reformată a intrat în posesia locuinţelor profesorilor Colegiului Naţional "Gabriel Bethlen" din Aiud

Cluj-Napoca, joi, 17 mai 2018 (MTI) - La zece ani după retrocedare, Eparhia Reformată din Ardeal a intrat efectiv în posesia locuinţelor de serviciu ale profesorilor aflate în strada Bethlen din Aiud - a anunţat joi cotidinalul transilvănean de limbă maghiară Krónika.

Cele aproximativ şaptezeci de persoane care locuiau abuziv în

imobilele din vecinătatea Colegiului Naţional “Gabriel Bethlen”, au

fost mutate săptămâna trecută. Locuinţele au fost retrocedate în

anul 2007, iar – conform legii – biserica a fost obligată să acorde

o perioadă de graţie de cinci ani locatarilor. Deşi contractele de

închiriere au expirat, familiile care ocupau imobilele nu s-au

mutat. Situaţia celor douăzeci de familii, în majoritate de etnie

romă, s-a rezolvat în final prin cumpărarea unor locuinţe-container

de către Biserica Reformată, iar administraţia publică locală a

oferit terenul necesar amplasării acestora şi a asigurat racordarea

lor la reţelele de utilitate publică.

Nici Eparhia Reformată şi nici administraţia publică locală nu

era obligată prin lege să asigure locuinţă foştilor chiriaşi.

Aceasta a fost o chestiune de omenie. În orice caz, oraşul ar fi

avut probleme, dacă 70 de persoane ar fi ajuns în stradă de pe o zi

pe alta” – a declarat Helga Lőrincz, viceprimarul Aiudului. Ea a

explicat că cele 9 locuinţe-container au fost amplasate într-un nou

ansamblu rezidenţial şi au fost conectate la reţelele de

electricitate, apă potabilă şi canalizare. Foştii locuitori ai

străzii Bethlen au putut închiria locuinţele provizorii în mod

oficial, prin contract şi figurează în acte cu aceste adrese.

Administraţia locală va construi în zonă locuinţe sociale cu

ajutorul unor subvenţii din partea statului.

Conform cotidianului Krónika, Biserica Reformată a intrat în

posesia a opt locuinţe aflate în stare precară şi pline de gunoaie

în urma mutării foştilor locatari. Eparhia are intenţia de a

transforma imobilele – dintre care unul i-a servit ca locuinţă de

serviciu poetului Lajos Áprily în perioada în care a fost profesor

la Aiud – în Strada Vinurilor. Aceasta are menirea de a atrage

turişti şi de a le prezenta cultura viticolă şi vinicolă a

Aiudului. Totodată, astfel se va putea exploata în mod

corespunzător şi beciurile aflate sub clădirea colegiului.