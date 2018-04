Sziget - Buget majorat, mai multe vedete

Budapesta, joi, 19 aprilie 2018 (MTI) - În acest an, mai multe vedete internaţionale vor concerta la Festivalul Sziget după ce organizatorii au reuşit să majoreze bugetul cu 12 la sută ajungând până la 8,6 miliarde de forinţi (129 milioane de lei), reuşind astfel să cheltuiască doar pentru interpreţii de pe scena mare cu un miliard de forinţi mai mult - a declarat joi, Tamás Kádár, organizatorul principal al Festivalului Sziget, la conferinţa sa de presă din Budapesta.

În acest an, printre invitaţii de marcă se numără cantautoarea

americană Lana Del Rey care se pregăteşte pentru primul său concert

în Ungaria, rapperul american Kendrick Lamar, iar pe lângă

Gorillaz, Mumford and Sons, Dua Lipa, vor concerta şi Kygo, Arctic

Monkeys, Liam Gallagher şi Shawn Mendes.

“Am elaborat un plan de creştere de trei ani, deoarece faţă de

anii precedenţi, headlinerii străini au devenit din ce în ce mai

scumpi, iar pentru plata onorariilor este nevoie de un background

financiar mult mai puternic”, a declarat Tamás Kádár care anul

trecut a preluat de la Károly Gerendai sarcinile organizatorului

principal, Gerendai aflându-se şi în prezent în echipa

internaţională care deţine festivalul .

În acest an, Sziget împlineşte 25 de ani. Festivalul se va

desfăşura în perioada 8-15 august şi a fost lansată campania Love

Revolution care are un impact şi asupra programelor. Principalele

obiective ale iniţiativei includ viaţa fără violenţă şi frică,

Pământul viabil, evidenţierea drepturilor fundamentale ale omului

şi eliminarea prejudecăţilor şi a excluderii.

“Sziget susţine aceste valori de peste un sfert de secol, iar

cu această campanie dorim să arătăm şi să rezumăm acest lucru. Unul

dintre cele mai importante aspecte ale Love Revolution este

problema protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile, astfel în

acest an introducem sistemul de pahar: Re prin care paharele de

unică folosinţă vor dispărea din peisajul festivalului, prin urmare

vor fi cu 1,5 milioane de pahare-deşeu mai puţine”, spune Tamás

Kádár.

József Kardos, director de programe a subliniat că

organizatorii ar dori să schimbe modul în care xenofobia şi

rasismul devin din ce în ce mai populare în zilele noastre. “Noi

facem politică prin transmiterea valorilor culturale”.

În oferta muzicală, pe scena A38 vor evolua WhoMadeWho,

Unknown Mortal Orchestra, Cigarettes After Sex, Seasick Steve, Alle

Farben şi Everything Everything. Pe scena Világzenei (world music)

vor fi prezenţi: Les Négresses Vertes, Transglobal Underground,

Natacha Atlas, Värttinä, Plaza Francia Orchestra, precum şi

formaţii autohtone, cum ar fi Anima Sound System, care în acest an

împlineşte 25 de ani. Pe scena Petőfi Rádió-Telekom VOLT Fesztivál

vor evolua formaţiile din prima linie a muzicii uşoare din Ungaria,

printre care Ivan & the Parazol, Fran Palermo, Margaret Island,

30Y şi Szabó Balázs Bandája.

Dintre programele non-muzicale, Cirque du Sziget este de

asemenea una dintre principalele atracţii din acest an, unde se va

prezenta un proiect comun al Circului Mare din Budapesta alături de

Şcoala de Artişti Baross Imre, în regia artistului de renume

mondial, Samuel Tétreault. Teatrul Mare Stradal va fi asigurat de

Wired Aerial Theatre din Marea Britanie pe tematica planetei verzi,

va fi din nou Vándor Vurstli (parc mobil de distracţii), precum şi

teatre volante de stradă cu contribuţia unor artişti basci,

spanioli şi indieni.

Tamás Kádár a subliniat că abonamentele de cinci zile s-au

epuizat deja, dar anul acesta vor fi şi abonamente de trei zile cu

posibilitatea de alegere a acestora, adaptate, în special, pentru

nevoile publicului maghiar. O noutate tehnologică este brăţara de

intrare care va fi dotată cu cip pentru plată şi astfel dispare

cardul de festival. Brăţara va putea fi reîncărcată şi prin

intermediul aplicaţiei festivalului.