Alegeri 2018 - Bölöni: Dacă majoritatea este de partea Fidesz, acest lucru are antecedente şi are o explicaţie

Cluj-Napoca, sâmbătă, 31 martie 2018 (MTI) - Într-un interviu publicat în numărul de weekend al cotidianului maghiar Krónika, Ladislau Bölöni, fostul fotbalist de renume mondial şi actualul tehnician al Royal Antwerp FC din Belgia, şi-a exprimat convingerea politică de dreapta.

Antrenorul, de origine maghiară şi născut în România, a vorbit

despre faptul că deţine cetăţenie română, maghiară şi franceză.

Până acum a votat la alegeri în Franţa şi în România, anul acesta

însă, îşi va exprima votul şi la alegerile parlamentare ungare.

Acesta a explicat că cea mai cunoscută îi este situaţia politică

din Franţa, în timp ce politica românească i se pare complicată şi

tulbure. Harta vieţii publice din Ungaria îi este mult mai clară şi

fără echivoc.

Ladislau Bölöni a menţionat că fiind stângaci, a fost un

jucător de fotbal care şuta cu piciorul stâng, în politică

simpatizează însă cu aripa dreaptă. “Cred că electoratul nu este

naiv, nu s-a născut ieri: are familie, copii, deţine experienţă de

viaţă şi principii. Simte şi cântăreşte faptele, iar dacă

majoritatea este de partea Fidesz, acest lucru are antecedente şi

are o explicaţie”, a declarat referindu-se la opiniile de dreapta

ale majorităţii maghiarilor din Transilvania.

Acesta a spus că în urma referendumului privind extinderea

cetăţeniei ungare dincolo de graniţele ţării, de la 5 decembrie

2004, timp de aproape doi ani a răspuns în limba română la primele

două întrebări ale oricărui jurnalist din Ungaria. “Dacă m-aţi

respins, poftim: exist pentru voi ca român”, a explicat

comportamentul său. Şi-a exprimat totodată lipsa de înţelegere

pentru faptul că cel care a instigat atunci la respingere este

prezent şi în campania electorală actuală, şi că “ar deschide şi în

continuare uşa altora, nu maghiarilor”.

“Nu mi-e ruşine să încurajez, pe toată lumea care are dreptul,

să meargă să voteze pe 8 aprilie”, a declarat Ladislau Bölöni.

Potrivit omului de fotbal, astăzi, în Europa, nu se poate vorbi

deschis despre imigraţie, iar dacă se încearcă asta, atunci fie se

minte, fie se vorbeşte foarte dur şi ca la uşa cortului, ceea ce nu

este bine pentru nimeni. În opinia sa, motivul pentru care nimeni

nu are o soluţie pentru migraţie este acela că nimeni nu ştie care

este măsura fenomenului şi când se va termina aceasta.

Bölöni consideră că Europa ar putea elabora un “plan de

afaceri” pentru a se îngriji de zece milioane de persoane, dar

nimeni nu vorbeşte despre cifre, “ceea ce face toată situaţia,

infamă”. În opinia sa, unul dintre răspunsurile concrete, extrem de

rare, a fost – cu tot cu controversa din jurul acestuia – soluţia

maghiară, şi anume construcţia gardului. A mai spus că acest lucru

îl consideră o provocare pozitivă, întrucât obligă Europa să se

ocupe de situaţie.

Jucătorul cu 101 selecţionări în echipa naţională de fotbal a

României a declarat că este inutil să comparăm fotbalul 1986 -

atunci când a câştigat, împreună cu Steaua Bucureşti, Cupa

Campionilor Europeni – cu cel de astăzi. Crede că fotbalul a

devenit o industrie, care poate genera un venit mai mare numai ca

urmare a creşterii numărului meciurilor. În opinia sa, fotbalul

român şi cel maghiar nu poate ţine pasul cu acest proces.

Ca răspuns la o întrebare privind descoperirea lui Cristiano

Ronaldo, Bölöni a spus că acesta a fost un jucător atât de

talentat, încât nu ar fi fost posibil să se piardă pe drum -

excepţie făcând situaţia survenirii unei accidentări grave.

Consideră ca fiind meritul său personal doar faptul că, în calitate

de antrenor al Sporting Lisabona, a urmărit şi meciurile echipei de

tineret, astfel l-a observat pe jucător şi l-a invitat apoi în

echipa mare.