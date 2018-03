Bence Rétvári: Noi grupuri de elevi din Ungaria vor putea vizita colegi de peste hotare în cadrul programului Fără frontiere!

Budapesta, luni, 26 martie 2018 (MTI) - Noi grupuri de elevi din Ungaria vor putea vizita colegi de peste hotare în cadrul programului Fără frontiere!, după ce luni s-a decis finanţarea călătoriilor pentru noi grupuri de elevi.

Bence Rétvári, secretar de stat pentru relaţiile cu parlamentul

în cadrul Ministerului Resurselor Umane din Ungaria a declarat că

acest program are succes, deoarece an de an creşte numărul

candidaţilor, respectiv al şcolarilor care participă la excursii.

Potrivit lui Bence Rétvári această iniţiativă reprezintă un

program de solidaritate naţională ce urmăreşte ca fiecare elev din

Ungaria să viziteze o comunitate maghiară, o clasă de elevi

înaintea absolvirii liceului.

În primul an, în 2013, au fost alocaţi programului 364 de

milioane de forinţi (aprox. 5,46 milioane de lei) care au acoperit

călătoriile a 12 mii de elevi, iar în ultimul an şcolar suma

alocată de 4,2 miliarde de forinţi (aprox. 63 de milioane de lei) a

permis unui număr de 67 de mii de elevi să “traverseze” graniţa.

Numărul total al elevilor care au vizitat şi vor vizita colegii lor

din ţările limitrofe Ungariei, a depăşit 250.000.

Bence Rétvári a adăugat: în zilele în care campania electorală

a Coaliţiei Democratice conduse de fostul premier socialist Ferenc

Gyurcsány se concentrează asupra aţăţârii locuitorilor Ungariei

împotriva maghiarilor de peste hotare, decizia de a finanţa

călătoria a noi grupuri de copii, reprezintă un mesaj important.

Secretarul de stat a subliniat că din ce în ce mai mulţi maghiari,

care raţionează normal, au ocazia să-şi trimită copiii în cadrul

unei excursii cu clasa în regiuni de peste hotare, locuite de

maghiari. A subliniat că actualul guvern are încredere că această

normalitate se va accentua, iar anormalitatea ce poate fi surprinsă

în campania electorală, va înceta peste 13 zile.

Miklós Soltész, secretar de stat responsabil în cadrul

guvernului ungar pentru relaţiile cu minorităţile, cultele şi

societatea civilă a explicat că pe baza deciziei adoptate luni au

fost acceptate cererile de finanţare depuse de 849 de şcoli şi

organizaţii, suma totală alocată lor fiind de 2,2 miliarde de

forinţi (aprox. 33 de milioane de lei). Astfel, peste 25 de mii de

elevi vor putea călători peste hotare. El a amintit că în timp ce

până acum cei mai mulţi solicitanţi erau din Budapesta sau din

judeţul Pesta, acum se află în frunte judeţul Borsod-Abaúj-Zemplén,

de unde au fost acceptate peste 110 cereri de finanţare.

Secretarul de stat a semnalat că va fi demarată o campanie

specială de informare la cererea cadrelor didactice, astfel în

cadrul programului Fără frontiere! vor avea loc zile de informare

pretutindeni în Ungaria.

Miklós Soltész a mai precizat că principalele destinaţii de

călătorie sunt în România (Transilvania şi regiunea istorică

Partium), ele fiind urmate de Slovacia, Voivodina (Serbia), Ucraina

Subcarpatică, respectiv microregiunea Prekmurje (Slovenia) şi

partea croată a regiunii istorice Baranya/Baranja.

El a atras atenţia că cea de-a doua etapă se va încheia în data

de 30 aprilie, lansând un apel către şcoli să depună cereri de

finanţare.