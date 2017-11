Ezt is megértük: megváltozott a Nutella receptje

Megváltozott a Nutella összetétele és ezzel együtt világosabb lett a világszerte népszerű nugátkrém színe is.

A hamburgi fogyasztóvédelmi központ szerint a mogyorókrém a korábbi 7,5 százalék helyett 8,7 százalék soványtejport tartalmaz. “Mivel az új Nutella világosabb, feltételezzük, hogy a tejport a kakaótartalom kárára növelték” – írta Facebook-oldalán a központ. A kakaó az összetevők listájának vége felé található a fogyasztóvédelem szerint. A gyártó azonban nem köteles megadni a kakaó és több más összetevő arányát a krémben.

A Ferrero a hét elején közölte, csak “finomhangolásról” van szó, ami más márkáknál is rendszeresen előfordul, mint ahogy volt már rá példa a nugátkrémnél is. “A minőség változatlan maradt” – hangoztatta a cég, hozzátéve, hogy az összetevők listája a csomagoláson és a Nutella honlapján is fellelhető.

A krémben egyébiránt 55,9 százalékról 56,3 százalékra növelték a cukortartalmat, csökkentették viszont a zsírtartalmat. A Nutella 87 százalékban cukorból és zsírból áll.