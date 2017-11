Továbbra is lendületben a magyar építőipar

A magyar építőipar továbbra is lendületben van, és mivel az év első kilenc hónapjában kiadott csaknem 29 ezer lakásépítési engedély jelentős részéből hamarosan kezdődő építkezés lesz, ezért a lakásépítési kedv a következő hónapokban is töretlen marad – így értékelte a Nemzetgazdasági Minisztérium a Központi Statisztikai Hivatal friss lakáspiaci adatait.

Közvetlen és közvetett indokok egyaránt közrejátszottak abban, hogy ilyen jó adatok jelentek meg múlt hét csütörtökön – mondta Hornung Ágnes pénzügyekért felelős államtitkár az M1 Ma reggel című műsorában.



Magas bérdinamika

Közvetlen indokként a családi otthonteremtési programnak a különböző elemeit említette az államtitkár, aminek mind a keresleti, mind a kínálati oldalon van hatása. A lakásépítések áfájának csökkentése, illetve az otthonteremtési kedvezmény segíti a lakásépítéseket, de számos egyéb közvetett ok is közrejátszik – tette hozzá az államtitkár.

Hornung Ágnes közvetett okként említette a magas bérdinamikát, hiszen az embereknek jóval nagyobb a rendelkezésre álló jövedelmük, mint az elmúlt években. Ez is egy pozitív serkentés arra, hogy élénküljön a lakáspiac és a kedvező kamatkörnyezet is pozitív hatással van erre a folyamatra – mondta Hornung Ágnes.

Forrás: Shutterstock

Kedvező reálgazdasági folyamatok

Az államtitkár hozzátette: a válság után a költések alapvetően leálltak, a válság időszakában nőttek a megtakarítások. Ma már biztosított az emberek jövedelme, így a fogyasztás is jobban megindult, a korábbi években felhalmozódott megtakarításokat most különböző formában használják fel az emberek, többek közt a lakásvásárlásokra is.

Az otthonteremtési program sikerességéhez a többi kedvező reálgazdasági folyamat is hozzájárul – mondta.

Tavaly kiemelten a fővárosban épültek új lakások, azonban mostanra egyenletessé vált az eloszlása Magyarország teljes területén, a főváros mellett a többi városban is megindultak az építkezések – tette hozzá. A válság után jelentősen csökkent az épített új lakások száma, „ez a szám most kúszik fel, a tavalyi évben elérte a tízezret, idén pedig már nyolcezernél tartunk” – mondta.

A teljes beszélgetés itt megtekinthető.