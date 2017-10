PestiSrácok: pár hónapnyi asszisztenskedésből váltana miniszterelnöki pozícióra a Momentum elnöke

A PestiSrácok a Momentum elnökének, Fekete-Győr Andrásnak a nyilvános LinkedIn-profilját elemezve arra jutott, a nyugati tapasztalatokkal rendelkező, versenyszférában is jártas, világlátott, és a jövő reménységének kikiáltott Fekete-Győr András nem rendelkezik komolyabban vehető munkatapasztalattal: Momentum előtti karrierjéből a párt első embere pár hónapos asszisztensi és gyakornoki munkákat tud felmutatni csupán, ám ennek ellenére úgy hivatkozik magára, mint aki komoly tapasztalatokkal rendelkezik a versenyszférából. A hirado.hu által megkérdezett hazai multis HR-vezetők értékelése szerint ez „megmosolyognivaló”.

A PestiSrácok (PS) utánanézett Fekete-Győr András pályafutásának, és egy olyan fiatalembert talált, aki még semmilyen munkát sem csinált öt hónapnál tovább. Ők már dolgoztak Nyugaton, látták, milyen ott az élet, a hazai, bebetonozott örök politikusokkal szemben bizonyítottak a versenyszférában, testközeli tapasztalataik vannak mindarról, ami ott van, így itt is meg tudnák valósítani – nagyjából így szól a Momentum köré felépített legenda.

Csakhogy ebből semmi sem igaz: releváns munkatapasztalatokhoz évek kellenek, mondják egységesen hazai multis HR-vezetők, így ennek híján „megmosolyognivaló” komoly tapasztalatokra hivatkozni, ahhoz ugyanis évek kellenek, pár hónap alatt még betanulni sem lehet egy munkakörbe.

Négy hónapnyi gyakornokoskodás, két hónapnyi adminisztratív munka

Fekete-Győr az ELTE jogi karát végezte el, majd néhány hónapig a berlini Humboldt Egyetemen hallgatott politikatudományt. Jogi tanulmányai alatt ügyvédi irodában gyakornokoskodott négy hónapon keresztül, majd ezt követően Párizsba, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarához ment szakmai gyakorlatra. Itt anyaggyűjtés és más adminisztratív feladatok végzése volt a feladata, mindössze két hónapon keresztül.

Fekete-Győr András pártelnök a Momentum Mozgalom Európa-napi felvonulása után mond beszédet a budapesti Hősök terén. Fotó: Momentum/Facebook

Négy hónapnyi „Specialist” munka a GE-nél

Fekete-Győr András támogatói sokszor hivatkoznak a versenyszférában megszerzett tapasztalatokra is. A mozgalom elnöke az egyetem befejezése után négy teljes hónapot dolgozott követelésrendezőként (Accounts Receivable Specialist) a General Electric-nél (GE). „Ez nagyjából a tartozást felhalmozott ügyfelekkel történő kapcsolattartást jelenti, valamint a megreklamált számlák kijavíttatását az erre fenntartott, gyakran indiai csapattal” – avatta be a részletekbe a PestiSrácokat az egyik multinacionális vállalatnál dolgozó hátralékkezelési csapatvezető (Cash Collection Team Leader).

Fekete-Győr András, a párt elnöke beszédet mond a Momentum Mozgalom Magyarország felébred című ünnepi rendezvényén a belvárosi Szabadság téren az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 61. évfordulóján, 2017. október 23-án. MTI Fotó: Mónus Márton

Pár hónapnyi munka, felületes ismeretek

A PS arra is rákérdezett, mennyire előszobája egy ilyen munkakör a miniszterelnöki tisztségnek, a föntebb idézett forrás annyit mondott, „számviteli, pénzügyi felkészültséget se nagyon igényel, legfeljebb egy kis sütnivalót meg nyelvtudást, de nem egy rakétatudomány. Néhány hónap alatt csak felületes ismereteket lehet szerezni egy ilyen munkakörben, így látatlanban is feltételezhető, hogy érdemi, hasznos munkát nem végzett. Azt is meg merem kockáztatni, hogy ennyi idő alatt még a betanítása sem fejeződött be. Én legalábbis nem hagynám, hogy ennyi idő múltán egyedül feleljen egy portfólióért”.

„Specialist” = majdnem kezdő

A PS multis forrása ehhez azt is hozzátette, a „specialist” a multiknál mindenféle munkakörben a majdnem kezdőt jelenti, aki tűrhető fizetést kap, és a csapatépítésekkel, tréningekkel egyúttal megkezdődik az akár egész életre való beágyazása a multiszférába.

A Monster.hu állásközvetítő portál szerint a „job hopperek” a HR-esek rémálmai: nagy ívben elkerülik őket, interjúra is ritkán kapnak meghívást. Jellemzőjük, hogy nem bírják sokáig egy munkahelyen, gyorsan beleunnak a munkába, a cégbe. Az angol HR-szaknyelvben nevük is van: ők a „job hopper”-ek, az „állásról állásra ugrálók”. Szinte mindegyik HR-es találkozott olyan álláskeresőkkel, akik bombasztikus önéletrajzzal és meggyőző referenciákkal pályáznak, hogy rövid idő múlva, szélsebesen távozzanak egy jobbnak tűnő ajánlat hallatán. „Az ilyen munkavállaló valószínűleg mindig vándormadár marad. Örökös nyughatatlanság jellemzi. Nem képes hosszabb távon elköteleződni – ezért érzi rendszeresen szükségét a váltásnak. Akadnak köztük olyanok is, akik, ha rövid időn belül nem kapnak látványos fizetésemelést vagy tapasztalnak szakmai fejlődést, új lehetőségek után néznek. Ismérveik közé tartozik, hogy többségük még megvárja az éves prémium időpontját és csak ezután távozik angolosan a cégtől” – sorolja a job hopperek legfontosabb ismérveit Bencsik Andrea klinikai szakpszichológus, karrier-tanácsadó. A kalandorok többsége ráfázhat erre a stratégiára. Például egy 30 éves, indokolatlanul sokszor váltó pályázót gyakran be sem hívnak a HR-esek interjúra – írja összefoglaló cikkében a Monster.

Öt hónap anyaggyűjtés, iratszerkesztés és jelentéskészítés az Európai Parlamentben

Fekete-Győr András, mielőtt a mozgalom élére állt volna 2016 augusztusában, a GE-től távozva, eltöltött öt hónapot gyakornokként az Európai Parlament Jogi Ügyek Bizottságánál, ahol saját bevallása szerint anyaggyűjtés, valamint iratok és jelentések szerkesztése volt a dolga, különböző törvénymódosításokkal kapcsolatban.

Ezután szintén öt hónapig volt gyakornok Hans-Peter Friedrich CSU-képviselő német parlamenti irodájában, látható tehát, hogy az államigazgatásban is párját ritkító tapasztalatokat tudhat magáénak – jegyzi meg pikírten a PS.

A HR-ben külön megnevezése van annak, aki hónapok alatt megun egy munkakört

Ezután Fekete-Győr hazatért, létrehozta a Momentum Mozgalmat, és lassan másfél éve a gyakornokként, illetve négy hónapnyi, alsó beosztású munkakörben megtakarított pénzéből él a saját bevallása szerint. Látható, hogy a Momentum előtt egy helyen sem töltött el öt hónapnál több időt, amiről egy másik multinacionális cég általunk megkérdezett részlegvezetője (Operation Delivery Manager) úgy vélekedik, „aki öthavonta un meg egy munkát, az mennyire kitartó és megbízható ember? Az ilyet be se hívom interjúra, mert job hopper (állásról állásra ugráló). Aki csak hónapokig bírja egy cégnél, az még szolgáltatóközponti berkeken belül is komolytalan.”

A momentumosok úgy beszélnek magukról, mintha vezérigazgatók lettek volna nagy cégeknél

A föntebb idézett multis részlegvezető egyúttal szembeötlőnek nevezte a Momentum elnökének, valamint a Nyugat-Európát ilyen-olyan röpke állások révén megjárt tagjainak a munkatapasztalatukkal kapcsolatos énképét és közléseit: „Tényleg úgy beszélnek magukról, mintha CEO-k (vezérigazgatók – a szerk.) lettek volna mindenfelé.”

Komoly munkatapasztalathoz évek kellenek, pár hónap alatt még a kávégépet sem lelik meg az emberek

A hirado.hu által megkérdezett HR-szakértők szerint semmi gond nincsen Fekete-Győr politikai ambícióival, de az, hogy úgy hivatkoznak magukra, mint akik nagyon komoly tapasztalatokat szereztek Nyugat-Európában, „az egyszerűen megmosolyognivaló”.

„A multis karrierben az számít, ha lehúzol 5-10 évet középvezetőként, majd onnan följebb lépsz, és mondjuk részlegvezetővé válsz. Itt ugyanígy vár rád 10 év, és lassan a board tagja lehetsz, közben persze válthatsz azonos munkakörbe és szintre egy másik multihoz. Pár hónapnyi gyakornoki munka vagy asszisztencia, az semmi, ennyi idő alatt a folyosókon nem tudnak kiigazodni az emberek és a kávégépig nem találnak el” – jegyezte meg egy magyar multivállalat HR-igazgatója.

Összesen tehát hét hónapnyi jogászi és öt hónapnyi parlamenti gyakornokoskodás, valamint négy hónapnyi versenyszférabeli munka után jött rá Fekete-Győr András, hogy ő inkább miniszterelnök szeretne lenni.

Kész szerencse – jegyzi meg a PS –, hogy mások is Magyarország megmentőjét látták benne ilyen szakmai előmenetel után, és a kampányokhoz, fesztiválszervezéshez, pincebérlethez és az eltitkolt lakás-iroda bérléséhez szükséges pénzügyi támogatás rögtön ott sorakozott a semmiből jött mozgalom ajtajánál, ráadásul ő személyesen is félre tudott tenni annyi pénzt, amiből majdnem másfél éve fedezi a saját kiadásait, és fenntart egy lakást.