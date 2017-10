Orbán: Egy átjárható, bejárható Európában hiszünk

Legyen ez a híd annak a jelképe, hogy megvédjük Európa külső határait és továbbra is nyitva tartjuk a belső határokat. Európai polgárként egy átjárható, bejárható Európában hiszünk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az új komáromi Duna-híd építésének megkezdése alkalmából rendezett ünnepségen, a komáromi Monostori erődben kedden délután. Az eseményen beszédet mondott Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke is. Kijelentette: soha nem voltak olyan jók a szlovák-magyar kapcsolatok, mint most.