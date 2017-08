Ingyenes lesz a mobiltelefonok kártyafüggetlenítése

A mobilszolgáltatók kötelesek lesznek október 24. után a határozott idejű szerződések lejártát követően ingyen feloldani a csomagban adott mobilkészülékek kártyafüggését - írja a hétfői Magyar Nemzet.

A Telenor úgy nyilatkozott a lapnak, hogy az új előírások valójában nem okoznak gondot, mivel függetlenítést most is végeznek. Mindössze annyi változik, hogy nem kérnek majd pénzt a szolgáltatásért.

A Vodafone arról tájékoztatta a lapot, hogy a készülék hálózati függetlenítését az ügyfeleknek kell elvégezniük – most is és a jövőben is. A társaság kérésre az ügyfél címére postai úton juttatja el a hálózati zár feloldásához szükséges kódot.

Illusztráció Fotó: Shutterstock

A függetlenítés ára jelenleg különböző a szolgáltatóknál

A Telekom a részletekről később ad felvilágosítást, de a jogszabályi előírásoknak meg fognak felelni – ígérték.

A függetlenítés ára jelenleg – a hűségidő lejárta, azaz a készülék megvásárlása után is – eltérő a különböző szolgáltatóknál. A Telekom 15 ezer forintot kér a feloldásért, a Telenornál fele ennyit kell fizetni. A Vodafone-nál számításba veszik, hogy a szerződés mikor köttetett, így egy éven belül húszezer, a szerződés második évében tízezer, ezt követően 2500 forint a tarifa.

Akinek tehát nem sürgős, érdemes kivárnia az új jogszabály hatálybalépéséig hátralévő bő két hónapot.