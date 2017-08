Már nem vakon vásárol a magyar: tízből nyolcan elolvassák az összetevőket

Tízből nyolc vásárlónak számít, hogy milyen összetevőket tartalmaznak a kosarába kerülő termékek, igaz ugyan, hogy a végső döntést a személyes tapasztalat és az ár befolyásolják igazán – derült ki a Rendi legfrissebb felméréséből, melyben a magyar háztartások környezettudatosságát vizsgálták.

A tisztító- és takarítószerek környezetre és egészségre gyakorolt hatása minden második embert aggaszt, de ennek ellenére az esetek egyharmadában semmilyen óvintézkedést nem teszünk vegyi anyagok használatakor.

A magyar háztartások környezettudatosságát vizsgálta a Rendi takarítóközvetítő cég felmérése, mely szerint tízből nyolc vevőt ugyan érdekel, hogy a megvásárolandó termék milyen összetevőket tartalmaz, de csak tízből ketten nézik meg minden egyes alkalommal, hogy mit tesznek a kosarukba.

A 18-25 éves korosztálynál a legmagasabb az érdektelenség, 23 százalékuk soha nem vizsgálja meg a címkét. Az online takarítás rendelést biztosító portál kutatása alapján a legtöbben a higiéniai és kozmetikai termékek – mint tusfürdő, sampon, dezodor, smink – alkotóelemeit helyezik nagyító alá.

A tisztítószerek környezetre és egészségre gyakorolt hatása a megkérdezettek felét foglalkoztatja: tízből nyolcan kimondottan a környezetvédelem érdekében választanak öko terméket, de akadnak olyanok is, akik inkább a vegyszerek egészségkárosító hatásától tartva döntenek így.

Ennek ellenére a válaszadók egyharmada nem tesz semmilyen óvintézkedést, ha vegyi anyagot használ, s csupán minden második ember visel takarításkor gumikesztyűt. Azoknak az aránya pedig elenyésző, akik maszkot is felhelyeznek ilyenkor.

Bár elviekben ügyelünk környezetünkre, a vevők kétharmada még mindig csak akkor veszi meg a bio változatot, ha nagyjából ugyanolyan árban van, mint normál társai, és csak 20 százalékuk hajlandó hazavinni egy drágább terméket. Jellemzően havi 1-2 ezer forinttal vagyunk hajlandók többet költeni zöld termékekre, de tízből egy válaszadónak akár havi 6-10 ezer forintot is megér, hogy környezetbarát termék kerüljön otthonába.

Már nem hiszünk a reklámoknak

A Rendi felmérésében megkérdezettek közül tízből hatan használtak már környezetkímélő, házilag készült, vegyszermentes tisztítószereket, és a többség elégedett volt az eredménnyel.

„Ami ennél is biztatóbb, hogy bár tízből ketten még nem szereztek személyes tapasztalatot, de nyitottak a tesztelésre a jövőben – tette hozzá Csillik Timur, a Rendi ügyvezető igazgatója. – Már a két évvel ezelőtti indulásunkkor is jól látszott a bio takarítás iránti igény, ezért is tettük elérhetővé a kizárólag 100 százalékban lebomló, természetes tisztítószereket tartalmazó csomagunkat, melyet ma már négyszer többen kérnek, mint a kezdetekkor.”

A saját receptek közül az ecetes vízkőoldás, a szódabikarbóna használata, illetve a mosószódás és –diós mosás a leggyakoribbak. A felmérés szerint főként a konyhában, az étkezőben és a gyerekszobában tartjuk fontosnak a vegyszermentes takarítást, a válaszadók egyharmada ugyanakkor már az egész otthonában így végzi a házimunkát.

Tisztítószer vásárlásakor a legfontosabb szempont a személyes tapasztalat, ezt követi az összetétel. Az ár csupán a harmadik helyen áll a rangsorban, a reklámok üzenetei helyett pedig inkább az ismerősök ajánlásainak hiszünk. „Nemcsak a takarítószereknél, a takarító kiválasztásában is az ismerősök szava dönt.

Sokakban megfogalmazódik az igény, hogy másra bízza a piszkos munkát, de még mindig jó páran vannak, akik bizalmatlanok a takarítókkal szemben. Esetünkben is általában akkor törik meg a jég, ha egy ismerős kipróbálja, és ajánlja a Rendi takarítóit” – tette hozzá Csillik Timur.