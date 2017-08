Puccsra készülhet Gyurcsány

Pattanásig feszült a viszony az MSZP és a DK között: kemény hangvételű levelet írt Botka Lászlónak a Demokratikus Koalíció alelnöke. Vadai Ágnes szerint Gyurcsány Ferenc nélkül nem hajlandó együttműködni az MSZP-vel a DK. A politikus azt írta: ha nem veszik be az összefogásba a volt kormányfőt, az MSZP ellen is elindulnának mindenhol.

Az előrejelzések szerint a 2014 és 2018 között az lesz a különbség, hogy a DK is frakciót tud majd alakítani; míg jelenleg a szocialista pártnak nincsen egyenrangú ellenfele a baloldali térfélen, 2018-ban lesz, és megindul majd az éles versenyhelyzet, hogy ki melyik frakcióhoz tartozik – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezérigazgatója az M1 Ma este című műsorában.

Gyurcsány Ferenc. MTI Fotó: Kovács Tamás

Frakció kell Gyurcsánynak

Hozzátette: jelenleg az a kérdés, hogy a szocialista frakció milyen összetételű lesz. Botka László azt szeretné, ha az általa összeállított listáról kerülnének be a képviselők, a budapesti szocialisták pedig azt, ha a DK-val együttműködve egyéni választókerületeket tudnának nyerni.

Mint mondta, Gyurcsány Ferenc legfontosabb stratégiai célja, hogy saját frakciója lehessen. 2014-ben is ebben reménykedett, de „Fodor Gábor ellenállt” – fogalmazott.

–A kudarcra igen sokan számítanak a választások kapcsán, még a DK és az MSZP vezetői is, és nem igazán látszik, hogy valójában készülnének a kormányzásra, és elhitetnék magukkal, hogy 2018 után az ő feladatuk és lehetőségük lenne az ország irányítása. Éppen ezért vesztes stratégiára, túlélésre készülnek – fogalmazott.

2018 után is lesz szappanopera

Fél évvel ezelőtt Demeter Márta távozott a szocialista frakcióból, aki vélhetően azért is ment el, mert megüzenték neki, hogy a következő ciklusban már nem kap befutó helyet – magyarázta Mráz Ágoston Sámuel, aki úgy fogalmazott: folytatódni fog 2018 után is az adok-kapok, a szappanopera.

A szakember a legvalószínűbb forgatókönyvnek azt tartja, hogy saját listával indul a Demokratikus Koalíció és a szocialista párt is, de az esélyes választókerületekben valamilyen megállapodást kötnek majd, és megpróbálnak mandátumokat szerezni.

Szövetség a Jobbikkal?

A baloldal összes politikusa elutasítja verbálisan, hogy a Jobbikkal megállapodásokat kössenek, ezért igen nagy kockázatot vállalnának, ha mégis belemennének egy titkos együttműködésbe – húzta alá az elemző, aki egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az időközi választásokon láttunk már erre példát 2015-ben.

A kulcskérdés az lesz, hogy elhiszi-e a baloldal és a Jobbik, hogy egy esetleges együttműködés győzelemmel végződhet, ám jelenleg nincsen olyan közvélemény-kutatás, amely ennek reményét is megalapozná – tette hozzá.

Az elemző úgy vélte, ha az ellenzéki politikusok nem bíznak a győzelemben, akkor egyéni stratégiák erősödnek fel, és arra fognak koncentrálni, hogy hogyan éljék túl a következő ciklust is.

Kiesik-e Botka László?

A szakember arról is beszélt, hogy ha Botka László most bedobná a törölközőt, nem lesz számára lehetőség a visszatérésre. Bár sokáig egy beteljesületlen ígéret volt, de egy szegedi regionális politikus maradna örökre. Gyurcsány Ferenc és a Jobbik is örülne, ha feladná a küzdelmet – mondta Mráz Ágoston Sámuel, kiemelve azt is, hogy Botka most tett egy leszámolási kísérletet azzal, hogy Molnár Zsoltot nyilvánosan és élesen bírálta, ez azonban nem tetszett a pártnak.

A kulcskérdés az, ki állítja össze a befutó helyek listáját – állapította meg Mráz, hozzáfűzve, hogy a mostani kutatások szerint legfeljebb 25-30 listás mandátumról van szó.



Október 23-ra készülnek

Az MSZP életében október 23. fontos lesz, hiszen akkor tartják a párt nagygyűlését; a szocialista párt is találkozik saját választóival.

2013-ban egy ugyanilyen nagygyűlésen puccsolta meg Gyurcsány Ferenc Bajnai Gordon és Mesterházy Attila paktumát, és érte el, hogy felvegyék a DK-t is. 2017-ben is erre lehet számítani; ha nincs októberig végleges megállapodás, Gyurcsány Ferenc egy utolsó attakkal ismét puccsra készülhet – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel.