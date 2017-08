Bojkottálják a New York-i rendőrök a fánkos multit

Egy kiszolgálási incidens vezetett a leghíresebb donutlánc „megtagadásához” és politikai vitához.

Két rendőr bemegy a Dunkin’ Donutsba – ez most nem egy vicc, hanem egy gazdasági és társadalmi vihar kezdete. Az hogy pontosan mekkora bevételkiesést okoznak a „sztrájkoló” egyenruhások a hazánkban sem ismeretlen láncnak, nem tudni, de az biztos, hogy a rend éber őrei az amerikai metropoliszban komolyan veszik a bojkottot. A New York Post kollégája, mikor útbaigazítást kért az egyik fánkos étterembe, azt a választ kapta, hogy „most ezt nem szabad megtennem”.

Víz a forró olajban

Az eset még múlt csütörtökön robbant, mikor két rendőr, civil ruhában, de fegyverrel és jelvénnyel besétált az egyik brooklyni étterembe, majd ott az egyik eladó állítólag azt mondta, hogy „nem szolgálok ki zsarukat”. A szakszervezeti vezető még aznap akcióba lendült, és „habár azt feltételezem, hogy elszigetelt esetről van szó”, a céget bocsánatkérésre szólította fel, míg a kollégákat arra, hogy ne látogassák a láncot.

A szakszervezetis odavágott a polgármesternek is

Michael Palladino jó érdekképviselőként nem állt meg itt, hanem a mögöttes okokat is vizsgálta, és egy kicsit célba vette a polgármestert, Bill de Blasiót is. „A politikai vezetők ebben a városban mindig is támogatták ezt a fajta viselkedést azáltal, hogy megállás nélkül démonizálták a zsarukat és a dekriminalizációs programjukat nyomták” – mondta el a Post szerint. Hozzátette: itt az ideje, hogy ugyanezek a politikusok most elítéljék az esetet.

Forrás: Shutterstock

A donut megtagadása

A rendőrök szerint a nagy vihart kavaró eset során rendesen álltak sorba, majd mikor sorra kerültek volna, a kiszolgáló, átnézve rajtuk a mögöttük álló rendelését akarta felvenni. A normakövető vásárló jelezte az eladónak, hogy a rendőrök jönnek, mikor – állítólag – elhangzott a fent már említett mondat.

Az étterem menedzsere szerint ugyanakkor a rendőrök hibáztak, hiszen rossz sorban álltak: ott ahol fel kell venni a terméket, nem pedig abban, ahol le kell adni a rendelést. Elmondása szerint videofelvételek is bizonyítják, hogy nem ők hibáztak, de ezeket nem volt hajlandó megmutatni az újságíróknak.

Nem csillapodnak a kedélyek

A brooklyni franchise egyik vezetője bocsánatot kért, ugyanakkor az anyacégnél, a Dunkin’ Brandsnél úgy vélekedtek, hogy az étterem „zavaró elrendezése” vezetett odáig, hogy a rendőrök egy zárt kasszánál próbáltak rendelni. Az egyenruhások a fenti véleményt sértésnek értelmezték.