Még mindig Gyurcsány a téma a baloldalon

Miközben tart az MSZP-s belháború, újra országjárásra indult Botka László, a szocialisták miniszterelnök-jelöltje. Tiszaújváros volt az első állomás. A sajtót nem hívták, de még az MSZP internetes oldalán sincs hír az eseményről. Azt utólag elárulta Botka László az MTI-nek, hogy nem tudta bemutatni a párt helyi képviselőjelöltjét Tiszaújvárosban. Vélhetően azért, mert még nincs meg. Közben még mindig tart a vita arról, hogy mi legyen Gyurcsány Ferenccel.

“Gyurcsány Ferenccel nem szabad bárminemű egyezkedésbe belemenni” - ezt mondta az MSZP elnöke egy lapinterjúban. Molnár Gyulát arról kérdezték: szerinte van-e esélye egy olyan baloldali összefogásnak, amelyben a Demokratikus Koalíció igen, Gyurcsány Ferenc viszont nem szerepel. Molnár Gyula azt mondta: szerinte valójában senki nem venne szívesen részt olyan konstrukcióban, amelynek köze van az ex-miniszterelnökhöz.

Molnár Gyula az interjú során arra is kitért, hogy szerinte és Botka László szerint a szegedi polgármesternek kell lennie a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjének, jelenleg azonban úgy tűnik, egyetlen másik baloldali párt sem partner ebben.



Kevés az esély Gyurcsány visszalépésére

És annak is kevés az esélye, hogy Gyurcsány Ferenc mégis úgy dönt, hogy háttérbe vonul. A DK elnöke ugyanis többször is egyértelművé tette: nem fog visszalépni.

“Na most ezt mifelénk diktátumnak hívják. Én meg ha ezt elfogadnám, hogy azért mehetek oda, hogy aláírjak mindent, az meg önfeladás. Na egyiket sem szeretem!” – ezt már Gyurcsány Ferenc mondta.

Vagyis ez azt is jelenti, hogy ha nem lesz megállapodás, az egyéni választókerületekben a DK és az MSZP egymás ellen indíthat jelölteket.

“Mit mutatnak az eredményjelzők? Hogyha elindulunk külön, kutyát nem érdekel, hogy Gyurcsány-e, vagy sem. Kutyát! Hát csinálunk a legrosszabb debreceni körzetben 10 százalékot. Ő meg ötöt. Se!” – tette hozzá Gyurcsány.

Visszaesett az MSZP

Az MSZP ráadásul az utóbbi fél évben drámai visszaesést mutatott. A Századvég legfrissebb felmérése szerint a párt a teljes népesség körében 10 százalékon áll. A Tárki pedig még ennél is rosszabb adatokat mért: júliusi kutatásuk szerint a teljes népesség mindössze 7 százaléka támogatná a szocialistákat.

Az MSZP-n belüli legutóbbi, hangos nyilatkozatháború is azért robbant ki, mert Molnár Zsolt, a szocialisták elnökségi tagja kijelentette: Gyurcsány Ferenc és a DK nélkül a párt nem fog eredményt elérni.

“Hát ő.. nem akarom megbántani, én száz százalékig lojális vagyok, és küzdök az egymillió új szavazó megjelenéséért, például a nemzetbiztonsági területen, de egyelőre udvariasan, ezek a kutatások nem igazán igazolják ezt az egymillió új szavazót” – kételkedett Molnár Zsolt, az MSZP elnökségi tagja.

Botka László válaszul árulónak nevezte Molnár Zsoltot, és ismét leszögezte: kizárt, hogy Gyurcsány Ferenccel közösködjön. Annak ellenére, hogy eddig még egyetlen baloldali párttal sem sikerült közös nevezőre jutnia.

Az MTI-nek most úgy nyilatkozott: az összefogás érdekében újra országjárásba kezd, ahol az lesz a célja, hogy a helyi baloldali képviselőkkel találkozzon és megbeszélje velük a választási stratégiát. Azt is mondta, reméli, hogy a párt országgyűlési képviselőjelöltjeit is sikerül majd bemutatnia, ám – mint fogalmazott – ez az első állomáson, Tiszaújvárosban nem történt meg, mert nem sikerült megegyezni.