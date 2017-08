Itt a lehetőség olcsóbb hitelre váltani

Az árfolyamgátas adósoknak is jól jöhetnek az új fogyasztóbarát lakáshitelek, amelyekre ők is átválthatják meglévő kölcsönüket – hangsúlyozta Binder István, a jegybank szóvivője.

Ismét érdemes körülnézniük a piacon a lakáshitelük kiváltásán, törlesztőrészletük lehetséges csökkentésén gondolkodó adósoknak – erről beszélt az M1-en Binder István, az Magyar Nemzeti Banknál (MNB)felügyeleti szóvivője.

A jegybank munkatársa emlékeztetett, hogy az MNB néhány hónapja hirdette meg a fogyasztóbarát lakáshitelt, ami azzal jár, hogy a bankok jelentősen csökkenthetik a kamatfelárat. Ez azt jelenti, hogy a jelzáloghitelek kamatai akár 1-1,5 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek – hangsúlyozta.



Ma a piacon már több nagybank is foglalkozik ilyen olcsó kölcsönökkel, hat intézmény hirdette meg a saját fogyasztóbarát lakáshitelét, és ebből ketten már el is kezdték árulni, a többiek pedig legkésőbb szeptemberben indulnak az új termékükkel. Sőt, várhatóan rajtuk kívül is lesznek még, akik beszállnak a programba, ahol egymással versengenek az ügyfelekért – tette hozzá Binder István.

Ha az árfolyamgátas adósok a meglévő, esetleg drágább kölcsönüket ilyen hitelre át akarják váltani, azt megtehetik, ezzel is csökkentve a törlesztőrészleteiket – emelte ki a szóvivő.

Binder István hangsúlyozta, ma még nagyjából 120 ezer élő árfolyamgát-szerződés van, de közülük csak 59 ezer ügyfélnek nőhet a törlesztőrészlete. Átlagosan 7 ezer forintos emelkedésről van szó, de az érintettek közül 13 ezernek csak ezer forinttal lesz nagyobb a havi kötelezettsége az árfolyamgát fokozatos kifutásával. Az is elképzelhető, hogy egyes ügyfelek esetében a futamidő is hosszabbodik – 5 százaléknál öt évnél hosszabb, a döntő többségnél ennél rövidebb idővel – tette hozzá.

Az MNB munkatársa szerint az emelkedést várhatóan fizetni tudják majd az adósok, egyrészt mert annak összege nem túl nagy, valamint az utóbbi években a reálbér is jelentősen nőtt, miközben a kamat a fair banki törvényeknek köszönhetően csökkent.

A 2011-ben indult árfolyamgát-programban részt vevők 60 hónap haladékot kaptak a gyűjtőszámlán felhalmozott adósságuk törlesztésére, többségüknek az idén tavasszal kell megkezdeni a fizetést. A hátralévő futamidő alatt az adósok fokozatosan fizetik meg az összegyűlt különbözetet, a törlesztőrészletük tehát mostantól már emelkedhet, de a törvény szerint legfeljebb 15 százalékkal.

A 2014-es, elszámolásra vonatkozó törvényekben meghatározottak szerint a tisztességtelenül felszámított összeget a pénzügyi intézményeknek az ügyfél esetleges lejárt tartozásait követően az árfolyamgáthoz kapcsolódó gyűjtőszámláján felhalmozott egyenleggel szemben kellett elszámolniuk. Tekintettel arra, hogy a gyűjtőszámla előkelő helyen szerepelt az elszámolási sorrendben, az összes árfolyamgát-programban résztvevő adós gyűjtőszámla-egyenlege csökkent az elszámolás során, átlagosan több mint 90 százalékkal.