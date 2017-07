Lipcse: felvételek cáfolják a német rendőrséget

Több videót és fotót is nyilvánosságra hozott a magyar vívó szövetség, azzal kapcsolatban, hogy mit láttak, mit éltek át a vívó vb idején Lipcsében. Néhány napja a magyar sportolók "kritikus" biztonsági helyzetre panaszkodtak, és arra, hogy naponta randalíroztak a bevándorlók. A német város rendőrsége és német újságírók ezt cáfolták, szerintük Lipcsében minden rendben van. Mellettük több magyar újságíró is hazugsággal vádolta a vívókat itthonról, tehát nagyjából 800 kilométeres távolságról megmondták, hogy mi is a helyzet Lipcsében.